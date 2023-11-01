وزير الحرب الإسرائيلي: مقتل جنودنا في غزة ضربة صعبة ومؤلمة

إسلام تايمز (فلسطين) - قال وزير الحرب الاسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، إن الجيش دفع ثمن باهظا في المعارك الضارية التي يخوضها مع حركة حماس في قطاع غزة، مع دخول الحرب يومها الـ 26.