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الأربعاء 1 تشرين الثاني 2023 ساعة 16:23
وزير الحرب الإسرائيلي: مقتل جنودنا في غزة ضربة صعبة ومؤلمة
وكتب غالانت على حسابه الرسمي في منصة "إكس": إن مقتل جنود جيش الإسرائيلي في المعارك ضد حماس في غزة ضربة صعبة ومؤلمة".
وجاء تصريح يوآف غالانت تعليقا على مقتل 10 جنود في معارك مع حركة حماس في قطاع غزة، أمس الثلاثاء.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1092713
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