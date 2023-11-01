إسماعيل هنية للإحتلال: هُزِمتُم في 7 أكتوبر وفي توغلكم البري

وقال اسماعيل هنية في خطاب له اليوم الاربعاء: لا يزال شعبنا ومجاهدونا يخوضون المعركة بكل جدارة واقتدار، وكتائب القسام تتصدى للاحتلال بكل بسالة وشجاعة تستحقان كل تقدير.



واضاف هنية: حرب غزة هي معركة مصيرية بين من يؤمن بالتسامح والتعايش وبين النازيين، ونقف إجلالا وإكبارا لهذا الصمود الأسطوري لشعبنا رغم المجازر المتواصلة، وصمود شعبنا أفشل مخططات العدو لنكبة جديدة، وأقول للأعداء إنكم هزمتم يوم 7 أكتوبر وفي توغلكم البري المتعثر.



وتابع: أبلغنا الأطراف الدولية مرارا أن استمرار نتنياهو في اقتحام الأقصى وممارسات حكومته لن تمر مرور الكرام، ونحذر من أن نتنياهو مستعد لحرق الأخضر واليابس لحماية نفسه.



واشار إسماعيل هنية الى ان حماس قدمت تصورا شاملا يبدأ بوقف العدوان وفتح المعابر وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.



واكد أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة فشلت في تحقيق أي من وعودها، وأن الاحتلال سيتكلف كثيرا حتى يدرك خطأه بما في ذلك حياة عدد من أسراه لدى المقاومة.



وطالب إسماعيل هنية "داعمي إسرائيل وعلى رأسهم أمريكا بالتوقف عن تعطيل الإرادة الدولية المطالبة بوقف العدوان"، محذرا من أنه "لن ينعم الإقليم أو خارجه بالأمن والاستقرار طالما لم ينعم شعبنا بحقوقه المشروعة في الحرية والاستقرار والعودة".



ووجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس التحية الى "كل جبهات المقاومة في لبنان والعراق واليمن وسوريا على مواقفها المتقدمة ونضالها المشروع".



وقال: أخبرنا الوسطاء بضرورة توقف هذه المجزرة الإسرائيلية، ونؤكد ضرورة استمرار عمل معبر رفح دون توقف في الاتجاهين باعتباره معبرا مصريا فلسطينيا خالصا.