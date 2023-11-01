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الأربعاء 1 تشرين الثاني 2023 ساعة 17:59

عبد السلام: الدموية الصهيونية هي من تشكل خطرًا على المنطقة

عبد السلام: الدموية الصهيونية هي من تشكل خطرًا على المنطقة
وفي تغريدة له على منصة "إكس"، أوضح عبد السلام، أمس الثلاثاء، أنّ "مجازر العدو "الإسرائيلي" بحق أهل غزة إجرامٌ كبير لا يمكن لأي مسلم أو أي إنسان يحمل ذرة من الإنسانية أن يسكت إزاءها".

ولفت إلى أنّ "مصلحة النظام الرسمي العربي في الانتصار لغزة بكل وسيلة أما التخاذل فتداعياته خطيرة".

تجدر الإشارة إلى أنّ العدو الصهيوني ارتكب أمس الثلاثاء، مجزرة مروعة باستهدافه حيًا سكنيًا في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط 100 شهيد و400 جريح وصلوا إلى المستشفى الإندونيسي، فيما يدور الحديث عن عشرات آخرين تحت الأنقاض بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
رقم : 1092726
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