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الأربعاء 1 تشرين الثاني 2023 ساعة 18:46

خسائر الاحتلال في المواجهات مع حزب الله

خسائر الاحتلال في المواجهات مع حزب الله
مجاهدو حزب الله وعلى الرغم من عدم دخولهم في مواجهة واسعة مع جيش الاحتلال إلا أنهم تمكنوا من تكبيده خسائر كبيرة.

فقد استهدف ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة ‏وحققوا فيه اصابات ‏مباشرة.‏

واستهدف ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية مقر قيادة كتيبة زرعيت المستحدثه وتجمع آلياته وقواته ‏في خلة وردة بالقذائف المدفعية والصواريخ المناسبة واوقعوا فيها اصابات مؤكدة.
وكان افاد مراسل المنار عن استهداف موقعي العدو الصهيوني في “المالكية” و “البياض” مقابل ‌عيترون⁩ و ‌بليدا⁩. كما افاد لاحقا انه تم استهداف موقع بياض بليدا مرة جديدة.

وسائل إعلام صهيونية تحدثت عن حدث امني في جبال “راميم” عند الحدود مع لبنان. كما اعلنت عن اطلاق قذائف من لبنان على موقع للجيش الصهيوني في الجليل الغربي. فيما اشارت القناة ١٢ العبرية الى  إطلاق صاروخ موجه من لبنان تجاه مستوطنة “يفتاح”. واعلنت قناة كان العبرية ان صفارات الإنذار دوت في “شتولا” بعد إطلاق عدد من القذائف من لبنان.

مصدر صحفي  افاد ان ‏مدفعية العدو قصفت أطراف بلدتي ‌ بليدا⁩ و ‌عيترون⁩ بالقذائف الفوسفورية والانشطارية،  وافاد عن قصف مدفعي معاد استهدف اطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية.

ومن أبرز ما لحق بقوات الاحتلال من خسائر على الحدود مع لبنان يمكن الإشارة إلى مقتل وإصابة نحو مئة وعشرين عسكرياً إسرائيلياً، كما تم إسقاط طائرة مسيّرة.

وفيما يخص الآليات فقد تم تدمير تسع دبابات وعدد من ناقلات الجند والعربات العسكرية.

كما تمكنت المقاومة الاسلامية في لبنان من ضرب مئة وأربعين كاميرا مراقبة وعشرات الرادارات، إضافةً إلى منظومات استخباراتية وأنظمة تشويش واتصالات.

التطورات الميدانية على الأرض في المنطقة الحدودية بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إخلاء قرابة ثلاثين مستوطنةً من خمسة وستين الف مستوطن، ونقلهم إلى مناطق أخرى.

في المقابل توسعت دائرة القصف الإسرائيلي على مناطق في الجنوب اللبناني لتطال أطراف عدد من البلدات، وفي الإطار قالت منظمة العفو الدولية إنّ الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف مدفعية تحتوي على الفوسفور الأبيض على طول حدود لبنان الجنوبية، ودعت إلى التحقيق في الهجوم على بلدة الظاهرة باعتبارها جريمة حرب. كما تم قصف بلدات الضهيرة وعيتا الشعب والماري بالفسفور الأبيض خلال العمليات العسكرية الأخيرة.
رقم : 1092731
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