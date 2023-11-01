ممثل حماس في طهران يخاطب الصهاينة.. نحن بانتظاركم!

وأضاف في تصريح خاص أدلى به إلى وكالة (ارنا): إنَّ الهجمات البرية بدأت بالفعل، لكن العدو تكبد هزيمة فادحة؛ موضحا أنَّ مدرعات العدو الصهيوني توغلت من جانب المناطق الشمالية لقطاع غزة وهي أراض غير مأهولة تمتد إلى 3 كلم، لكنها فوجهت بمباغتة المجاهدين من الخلف الذين نفذوا عمليات بطولية لدحر المحتلين إلى خارج القطاع.



ولفت القيادي في حركة حماس، إلى أنَّ ادعاء جيش الاحتلال بأنه لم يبدأ بعد الاجتياح البري على غزة، عار عن الحقيقة؛ مبينا أنَّ القوات الصهيونية بدأت الهجوم البري لكنها لم تحقق أي انتصار في الميدان.



وأكد ممثل حماس في ايران، أنَّ العدو الاسرائيلي تكبد هزائم فادحة بعد عملية طوفان الاقصى التي انطلقت في 7 اكتوبر 2023م؛ وذلك بشهادة المحللين والاعلاميين الصهاينة الذين أقروا بأنَّ اسرائيل هزمت إستخباريا وعسكريا.