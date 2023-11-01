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الأربعاء 1 تشرين الثاني 2023 ساعة 23:25

اليمن يعلن إطلاق دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة ضد الكيان الصهيوني

اليمن يعلن إطلاق دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة ضد الكيان الصهيوني
وقال بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية تلقى موقع "إسلام تايمز" نسخة منه:

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم 
أطلقت القوات المسلحة اليمنية دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف عدة في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وقد وصلت إلى أهدافها بفضل الله.
إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابة لنداءات ومطالب الشعب اليمني وكافة شعوب الأمة وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة الصامدة.
وما النصر إلا من عند الله
17 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق 1 نوفمبر 2023م  

صادر عن القوات المسلحة اليمنية
رقم : 1092789
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