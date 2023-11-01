اليمن يعلن إطلاق دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة ضد الكيان الصهيوني

اليمن (إسلام تايمز) - أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، مساء الأربعاء، عن إطلاق دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة ضد الكيان الصهيوني.