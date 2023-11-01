العراق (إسلام تايمز) - نفى مصدر رفيع من هيئة الأركان في الحشد الشعبي بالعراق، اليوم الخميس، المنشورات المتداولة حول استنفار في صفوف ألوية الحشد الشعبي في سياق معركة طوفان الأقصى غير صحيح.