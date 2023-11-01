وقال المصدر في حديثه لمراسل موقع "إسلام تايمز
"، إن "الحشد الشعبي جزء لا يتجزأ من محور المقاومة وإذا صدر أي قرار يتعلق بإنخراط مجاهدينا في المعركة أو أي قرار في ذات السياق فسنعلن ذلك رسميًا، وكل بيانات او منشورات لا تصدر عن هيئة الحشد الشعبي بشكل رسمي هدفها نشر الفوضى في صفوف المجاهدين".
وكانت وسائل إعلام عراقية قد تداولت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بيانا عن وجود حالة استنفار قصوى لدى وحدات الحشد الشعبي في العراق.
وبحسب الانذار إنه "بناء على توجيهات الحاج ابوفدك رئيس أركان الحشد والحاج امين السر العام والحاج ابونورس السماحي قائد عمليات بغداد المحترمين تقرر دخول جميع ألالوية والتشكيلات التابعة لقيادتنا بالانذار (ج) 100٪ من اليوم الساعة 24:00 وحتى اشعار آخر على أن يتواجد الأمرين على رأس وحداتهم العسكرية وبأنتظار التوجيهات والتوصيات الخاصة بالقضية الفلسطينية وتبعاتها على مستوى الساحة العربية والعالمية وتحسبآ لأي طارئ قد يحدث في العاصمة بغداد ".