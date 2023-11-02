وزير الدفاع الإيراني: الكشف عن أحدث منظومة دفاعية بعيدة المدى قريباً

وقال العميد اشتياني على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، إذا تفاجأت أي دولة على أحد المستويات الاستراتيجية والعملياتية، فإن منظومتها الدفاعية تعتبر ضعيفة، لكن في العمليات الأخيرة تفاجأ الكيان الصهيوني على كافة المستويات، وإذا تفاجأت دولة بهذا الشكل يمكن القول: إنها تنهار.



واكد أن دول المنطقة وشعوبها وأحرار العالم والمسلمين في العالم تحملوا مافيه الكفاية حتى الآن، هؤلاء لديهم خيارات متعددة وضعوها على الطاولة ويدرسونها حاليا.



واشار وزير الدفاع الى تأثير رفع حظر الأسلحة عن الجمهورية الاسلامية الإيرانية على الدبلوماسية الدفاعية وقال:لقد أجرينا بالفعل اتصالات وتعاملات دفاعية مع بلدان مختلفة ويمكن أن يؤدي رفع الحظر على الأسلحة إلى المزيد من التعاملات.



وأضاف: "قضايانا ليست دفاعية فقط، بل هي أيضاً قضايا علمية وتكنولوجية ومدنية وهو ما يمكن أن يساعد في إنهاء حظر الأسلحة وزيادة التصدير والاستيراد في المجال الدفاعي".



وأعلن وزير الدفاع الإيراني ازاحة الستار عن احدث منظومة دفاعية بعيدة المدى تحت عنوان "الشهيد عليوردي" خلال الأسابيع المقبلة.