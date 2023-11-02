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الخميس 2 تشرين الثاني 2023 ساعة 08:28

الصدر: ما حققته المقاومة الفلسطينية انتصاراً تاريخياً رفع رؤوسنا عالياً

الصدر: ما حققته المقاومة الفلسطينية انتصاراً تاريخياً رفع رؤوسنا عالياً
وقال الصدر، في تدوينة اليوم الاربعاء: "سؤال يطرحه الكثيرون على مسامعنا في مؤتمراتهم وندواتهم واجتماعاتهم وعبر الفضائيات ومن هنا وهناك، وهو من سينتصر؟!، المقاومة الفلسطينية التي باتت وحيدة بلا ناصر إلا من الله سبحانه وتعالى أم الكيان الصهيوني الذي اجتمع الأغلب معه إلا الله سبحانه وتعالى؟ وإنني سوف لن أعلّق على إجابتهم.. حتى على من قال: إن من سينتصر هم المقاومة الفلسطينية".

وأضاف، أن "الجواب الواضح والجلي والصحيح هو: إنّ المقاومة انتصرت بالفعل انتصاراً باهراً حقيقياً.. أدى الى انكسار عظيم بجيش الكيان الصهيوني واستخباراته وسياسته البغيضة. فقد أظهرت المقاومة الفلسطينية وهن الكيان فكان أوهن من بيت العنكبوت، وأرعبت الجيش والمستوطنين المحتلين رعباً لم تر له من مثيل سبقه.

وذكر زعيم التيار الصدري، أن "المقاومة انتصرت وهي تقف شامخة صابرة، انتصرت بوقوفها مع شعبها ووقوف الشعب معها، ولا كالكيان الصهيوني الذي تخلخل صفه ووحدته وتشوّهت سمعة جيشه وحكومته الظالمة".
مصدر : وكالات
رقم : 1092840
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