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الخميس 2 تشرين الثاني 2023 ساعة 08:52

المقاومة الاسلامية تستهدف طائرة مسيرة صهيونية فوق المناطق الحدودية

المقاومة الاسلامية تستهدف طائرة مسيرة صهيونية فوق المناطق الحدودية
وفيما يلي إليكم بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏ صدق الله العلي العظيم

عند الساعة ١٢/٣٥ بعد منتصف ليل الاربعاء /الخميس الموافق ٢/١١/٢٠٢٣ واثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة في اجواء قريتي المالكية وهونين قام مجاهدو المقاومة الاسلامية باستهداف طائرة مسيرة مسلحة للعدو الاسرائيلي بواسطة صاروخ ارض جو واصابتها اصابة مباشرة مما ادى الى تحطمها وسقوطها على الفور.

‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 2-11-2023 م ‏17 ربيع الثاني 1445 هـ
مصدر : وكالات
رقم : 1092845
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