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الخميس 2 تشرين الثاني 2023 ساعة 12:16

القسام يواصل التصدي للتوغلات ويدمر آليات للاحتلال

القسام يواصل التصدي للتوغلات ويدمر آليات للاحتلال
واعترف كيان الاحتلال الاسرائيلي رسمياً بمقتل 17 من جنوده في التصدي البطولي لمجاهدي القسام للقوات المتوغلة في محور شمال غزة منذ اليوم الأول للاجتياح البري.

واستهدفت كتائب القسام – صباح اليوم الخميس- آليتين صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي “الياسين 105”.

كما استهدفت جرافة صهيونية في محور شمال غرب غزة بقذيفة “الياسين 105″،

واستهدفت فجرا دبابة وجرافة صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي “الياسين 105”

وبدأت المعركة فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من حيث عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة برا وبحرا وجوا، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.

ومنذ انطلاق معركة طوفان الأقصى، تمكن مجاهدو القسام من اقتحام عدد من مغتصبات ومواقع العدو وقتل وأسر عدد من جنوده، واعترف العدو (في حصيلة غير نهائية) بارتفاع أعداد القتلى إلى نحو 1600، وبإصابة أكثر من 6600 صهيوني بينهم المئات في حالة الخطر الشديد.

وحسب "المركز الفلسطيني للاعلام" فيما يلي متابعة ما يصدر عن الإعلام العسكري لكتائب القسام:

03:00 كتائب القسام تستهدف دبابة وجرافة صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي “الياسين 105”.

04:40 كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية في محور شمال غرب غزة بقذيفة “الياسين 105”

06:30 كتائب القسام تستهدف آليتين صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي “الياسين 105”

6:30 مجاهدو القسام يستهدفون دبابة صهيونية حولها عدد من الجنود في منطقة جحر الديك بقذيفة “الياسين 105”
مصدر : وكالات
رقم : 1092907
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