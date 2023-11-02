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الخميس 2 تشرين الثاني 2023 ساعة 13:13

الرئیس الايراني: خط سكك الحديد همدان - سنندج سيرتبط بالعراق

الرئیس الايراني: خط سكك الحديد همدان - سنندج سيرتبط بالعراق
وتابع السيد رئيسي الذي وصل صباح اليوم الى مدينة سنندج مركز محافظة كردستان في اطار زياراته الدورية لمحافظات البلاد: كردستان أرض المقاومة ضد الأعداء واهلها المحترمون المثقفون المقاومون يمتلكون تقاليد وتراثا محليا واقليميا قيّما للغاية، وكانوا ولازالوا سندا للثورة الإسلامية بما يمتلكونه من معتقدات إلهية .

وقال رئيسي: خدمة هؤلاء الناس والعمل من أجلهم هو فخر للحكومة وجميع المسؤولين، وعليهم أن يفخروا به ويعملوا من أجل رفاهيتهم.

واضاف رئيسي: كلما أسرعنا في استكمال مثل هذه الأعمال والخطط، سيتم تعزيز الوضع الاقتصادي والقاعدة الاقتصادية. هذه هي البنى التحتية التي تمكن البلاد في مختلف المجالات الاقتصادية والاتصالات.

وأوضح رئيس الجمهورية، إن إحدى الطرق لتحقيق إيران قوية هي أن تكون هناك بنية تحتية قوية، وإذا اكتملت البنية التحتية، فسنرى تغييرات في تطوير مختلف القطاعات.

وفيما يتعلق بإمدادات الغاز الى محافظة كردستان غرب ايران، قال اية الله رئيسي: إن كردستان وصلت إلى نقطة يمكننا من خلالها إدخال هذه المحافظة كمحافظة خضراء في الأشهر القليلة المقبلة، ورغم كل الصعوبات والمشاكل والمناطق الوعرة بالمحافظة سيتم تنفيذ المشاريع بالجهود المبذولة .

وأضاف رئيسي: كل هذه الأمور تساعد في تنمية الإنتاج. والإنتاج من شأنه أن يؤمن البلاد عبر الاقتصاد المقاوم وبالتالي يصون البلاد من مواجهة المشاكل بسبب الهزات المحتملة (الضغوط الخارجية).

وقال: تم انجاز هذا المشروع (سكة حديد همدان - سنندج) ويجب البدء في اسرع وقت في التخطيط لمد خط سكة حديد من سنندج الى منفذ باشماق مع العراق.

واضاف الرئيس الايراني: اليوم إلى جانب افتتاح خط السكة الحديد من همدان إلى سنندج، نبدأ التصميم من سنندج إلى حدود باشماق، ونأمل أن نرى يومًا ما يصبح خط سكة الحديد هذا خطًا دوليًا.
مصدر : وكالات
رقم : 1092924
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