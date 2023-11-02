شهيدان و6 إصابات برصاص الاحتلال في رام الله وقلقيلية

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على محافظتي رام الله والبيرة وقلقيلية صباح اليوم الخميس إلى شهيدين و6 إصابات، بينها 4 في حالة الخطر.



ففي رام الله، أفادت وزارة الصحة باستشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة البيرة.



وفي قلقيلية، استشهد الشاب قصي قرعان، وأصيب آخرون بجروح -اليوم الخميس- برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قلقيلية، في الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر طبية أن الشاب قصي مزيون قرعان (24 عاما) وهو من ذوي الإعاقة استشهد بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال.



وذكرت المصادر أن مواطنين آخرين أحدهما طفل أصيبا بجروح، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.



وأفادت المصادر أن طفلا (15 عاما)، أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، خلال اقتحام قوات الاحتلال منطقة “حي نزال” من المدينة، فيما أصيب مواطن بعنقه وحالته حرجة ونقلا إلى المستشفى الحكومي.



ووفق مركز معطى، ارتفع عدد الشهداء في الضفة والقدس المحتلتين إلى 139 شهيداً، في حين ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 2000 جريح، وسجلت 1956 حالة اعتقال، منذ 7 أكتوبر الماضي.