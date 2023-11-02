المقاومة تفشل محاولات توغل على أكثر من محور

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صباح الخميس، استهداف دبابة وجرافة إسرائيليتين في محور شمال غرب غزة بقذيفة "الياسين 105"، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة (كيسوفيم).



واستهدف مجاهدو كتائب القسام أيضاً دبابة إسرائيلية مع عدد من الجنود في منطقة جحر الديك بقذيفة "الياسين 105".



بدورها، أعلنت كتائب المقاومة الوطنية - قوات الشهيد عمر القاسم استهداف تجمعات الجنود الإسرائيليين في موقع "ناحل عوز" العسكري بقذائف الهاون.



وأفاد مصدر صحفي في غزة بأنّ القوات الإسرائيلية تحاول التقدم من شمال غرب مدينة غزة نحو الجنوب بغطاء ناري جوي وبحري ومدفعي، مشيراً إلى أنها حاولت التقدم على 3 محاور، أحدها شمال شرق القطاع في بيت حانون، إلا أنّ المقاومة تصدت لها بتفجير عدة عبوات.



وأفاد المصدر بأنّ المقاومة تصدّت خلال الليل لقوات الاحتلال، ومنعتها من التوغل في القطاع، وأفشلت كل محاولاتها للتقدم.



وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي موقع فلسطين وعزبة بيت حانون وشمال بيت لاهيا والتوام وشرق جباليا.



وأشار المصدر إلى أنّ الأحزمة النارية الإسرائيلية التي تعرضت لها مدينة غزة الليلة الماضية أدّت إلى تدمير عدد من المباني فوق رؤوس قاطنيها، لافتاً إلى أنّ قصفاً إسرائيلياً عنيفاً استهدف محيط مستشفى القدس الذي يضم 14 ألف نازح.



ولفت إلى أنّ عدد الشهداء تجاوز 9000، فيما لا يزال أكثر من 2000 شخص في عداد المفقودين.



ويستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منذ صباح اليوم منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.



وواصل الاحتلال عدوانه على المدنيين في قطاع غزة، وارتكب مجازر جديدة في جباليا أمس الأربعاء.



وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية استهدافها التحشيدات العسكرية لـ"جيش" الاحتلال، فيما يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن خشيته مما ينتظره في الأيام المقبلة بسبب القتال داخل غزة.



ونشرت القسام مساء أمس الأربعاء مشاهد من إسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة راجلة شرق بيت حانون الواقعة في شمالي قطاع غزة.



ونشرت مشاهد من التحام مقاتليها مع آليات تابعة لقوّات الاحتلال شرقي حي الزيتون في قطاع غزة وتدمير عدد منها. ويُظهر الفيديو خروج مقاتلي القسّام من نفق، ليطلقوا بعدها مجموعةً من قذائف "الياسين 105" في اتجاه الآليات الإسرائيلية التي اشتعلت النيران فيها.



الاحتلال الإسرائيلي يقصف بلدات في القطاعين الأوسط والغربي بقنابل الفوسفور الحارق جنوبي لبنان



وأعلن الإعلام الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلى الجنود منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 17.



ونتيجةً للخسائر الفادحة التي أوقعتها المقاومة الفلسطينية في صفوف قوات الاحتلال، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "‏يجب أن نعرف أنّ الشعور الذي أصابنا جميعاً يوم 7 أكتوبر سيعود مرة أخرى في الأيام والأسابيع المقبلة بسبب القتال داخل غزة".



وعلّق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على الأحداث الأخيرة في رسالة مصوّرة عبر تطبيق "إكس"، بالقول: "نحن في حرب صعبة.. وستكون حرباً طويلة"، مؤكداً: "ستكون لإسرائيل خلال الحرب خسائر مؤلمة".



واعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ يوم (الأربعاء) كان "أحد أكثر الأيام دموية للجيش الإسرائيلي".