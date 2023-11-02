العراق: اجتماع لهيئة الحشد الشعبي.. وتوجيه برفع حالة الإنذار القصوى

وجه رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي العراقي، عبد العزيز المحمداوي، برفع حالة الإنذار القصوى، خلال اجتماع واسع لهيئة الحشد الشعبي ترأسه المحمداوي، وضم قادة العمليات والألوية والتشكيلات في الهيئة.



وأكد المحمداوي أن هذه الاستعدادات هي للتعامل مع أي طارئ، خلال الأيام المقبلة، والتأكيد على الجهوزية العالية لجميع المقاتلين في مختلف القواطع والتشكيلات، والاستعداد الكامل للدفاع عن سيادة البلد وحدوده الوطنية.



وأشاد رئيس أركان الهيئة بالنتائج التي حققتها ملحمة "طوفان الأقصى"، التي "قهرت أسطورة الكيان المحتلّ، وأكدت حقيقة أنه أوهن من بيت العنكبوت، وجعلت أجهزته العسكرية والأمنية في حالة ارتباك وصدمة، رغم مرور قرابة شهر على تلك العملية البطولية".



وجدد رئيس أركان الحشد "الإدانة والاستنكار لجرائم ومجازر الاحتلال الصهيوني، بحق أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، والوضع المأساوي هناك جراء ممارسات الاحتلال".



كذلك، أشاد المحمداوي ببيان المرجعية الدينية العليا، في دعم الشعب الفلسطيني، ومواقف الحكومة العراقية ورئيس مجلس الوزراء في التضامن والإسناد وإرسال المساعدات، فضلاً عن بقية الفعاليات الشعبية والمجتمعية المنددة بالعدوان الوحشي على غزة.



وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات والتحديات الأمنية في مختلف قواطع العمليات، وحجم الجهوزية العالية التي يتمتع بها الحشد الشعبي، إلى جانب بقية القطعات الأمنية، للحفاظ على حالة الاستقرار الأمني الكبير الذي يشهده العراق.



كما أشاد المجتمعون بالدعم الذي يوليه رئيس مجلس الوزراء للملف الأمني، والذي تكلل بتحقيق منجزات مهمة، تمثلت ببناء قدرات القوات الأمنية العراقية، و"أسهمت بمواصلة دك معاقل الإرهاب والاطاحة بالإرهابيين والمطلوبين".