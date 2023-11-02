الاحتلال يقصف أطراف بلدات في جنوبي لبنان

أفاد مصدر صحفي في جنوب لبنان بأنّ القصف الإسرائيلي استهدف أطراف بلدتا عيتا الشعب ورامية جنوبي لبنان صباح اليوم الخميس.



وأشار المصدر إلى أنّ القصف الإسرائيلي طاول أطراف بلدات في القطاعين الأوسط والغربي جنوبي لبنان.



وفجر اليوم الخميس، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله استهداف طائرة مسيّرة مسلحة إسرائيلية أثناء تحليقها في قريتي المالكية وهونين الحدوديتين مع فلسطين المحتلة.



وقالت المقاومة في بيان إنّ مجاهديها "استهدفوا المسيّرة بواسطة صاروخ أرض - جو، وأصابوها بصورة مباشرة، ما أدّى إلى تحطّمها وسقوطها على الفور".



وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أعلنت المقاومة الإسلامية أنّ مقاوميها استهدفوا موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، ‏محققين فيه إصابات ‏مباشرة.



وأعلنت استهداف مقرّ قيادة كتيبة "زرعيت" المستحدثة للاحتلال وتجمع آلياته وقواته في خلة وردة بالقذائف المدفعية والصواريخ المناسبة، حيث وقعت إصابات مؤكدة.



وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف المواقع الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية، وتصيب أهدافاً مباشرة، رداً على اعتداءات الاحتلال المستمرة على لبنان والعدوان على غزة، في حين يبدي الاحتلال تخوّفه من انضمام حزب الله إلى معركة "طوفان الأقصى".



وقبل يومين، قالت منظمة العفو الدولية إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف جنوبي لبنان بقذائف فوسفورية محرّمة دولياً.



العثور على الراعيين اللبنانيين اللذين قتلا برصاص الاحتلال قرب نهر الوزاني

وفي السياق نفسه، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بالعثور على جثتي الراعيين اللذين أطلقت قوات الاحتلال عليهما الرصاص أمس الأربعاء أثناء رعيهما الماشية قرب نهر ‎الوزاني. والراعيان هما: ربيع الأحمد (20 عاماً) وأمجد المحمد (22 عاماً).



وكان الجيش و"اليونيفيل" والصليب الأحمر قد بحثوا عنهما لساعات ليل أمس الأربعاء من دون إيجادهما، واضطروا إلى وقف البحث بسبب حلول الظلام.



وأفاد الناطق الرسمي بإسم قوات "اليونيفيل" في لبنان، أندريا تيننتي، بأنّ "القوات المسلحة اللبنانية طلبت مساعدة اليونيفيل لإجلاء شخصين أصيبا قرب الخط الأزرق في منطقة الوزاني".