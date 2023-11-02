حماس تحيي القوات المسلحة اليمنية التي تدخلت بالفعل مع المقاومة الفلسطينية

وقال علي بركة في تصريح لقناة المسيرة مساء أمس الأربعاء: إنه عندما تنطلق الصواريخ والطائرات المسيرة من اليمن هي رسالة أن اليمن لن يسمح بالاستفراد بالشعب الفلسطيني.



وشدد على أن تداعيات “طوفان الأقصى” لن تبقى في غزة وستمتد لكل دول العالم..مضيفا دخلنا عصر المقاومة والكيان إلى زوال وعلى الدول المطبعة أن تعيد النظر في سياساتها.



وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يقتل بالقنابل الأمريكية الحديثة.



ولفت إلى أن المقاومة تدافع عن الأقصى وعن شرف الأمة العربية.. مؤكدا أن العدو الصهيوني لا يفهم إلا لغة القوة والمقاومة.



كما أكد علي بركة أن عملية “طوفان الأقصى” فتحت باب التحرير وإمكانية هزيمة الكيان الصهيوني أصبحت واقع.. مشددا على أن قضية فلسطين باتت على طريق التحرير ويجب على أبناء الأمة الإعداد لمعركة التحرير القادمة.



وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، الليلة الماضية، عن إطلاق دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف عدة في عمق كيان العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة.. مؤكدا وصول الطائرات إلى أهدافها بفضل الله.



وشددت على أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابة لنداءات ومطالب الشعب اليمني وكافة شعوب الأمة وحتى يتوقف العدوان الصهيوني على إخواننا في غزة الصامدة.



وكان متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، قد أعلن أمس الثلاثاء، عن تنفيذ ضربات عسكرية واسعة النطاق ضد أهداف صهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة نصرة للشعب الفلسطيني.