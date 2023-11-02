على إيران والصين التوصل لتفاهم مشترك حول التهديدات والمصالح المشتركة

والتقى اللواء سيد يحيى صفوي مع نائب رئيس الأركان العامة للجيش الصيني، وزار مراكز أبحاث كيكر وCIIS، والأكاديمية الصينية للعلوم العسكرية، خلال زيارته الحالية إلى بكين.



وقال في لقاء مع الجنرال جينغ جيانشن، نائب رئيس أركان الجيش الصيني: يجب على القوات المسلحة الصينية والإيرانية التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن جميع أنواع التهديدات والمصالح المشتركة.



وأشار مساعد وكبير مستشاري قائد الثورة الاسلامية إلى شعار قمة بكين-شيانغشان الأمنية وهو "الأمن المشترك والسلام المستدام"، مضيفا: أقترح عليكم أنه يجب علينا أولاً تنفيذ الأمن المشترك والسلام المستدام بين بلدان منظمة شانغهاي للتعاون.



ويمكن أن يكون توقيع اتفاق عدم اعتداء بين أعضاء منظمة شنغهاي أنموذجاً في هذا المجال.



وفي هذا اللقاء، أشاد نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الصيني بمشاركة اللواء صفوي وخطابه في قمة بكين – شيانغشان الأمنية، وقال : ان الصين وإيران حافظتا على علاقاتهما الجيدة رغم التطورات الدولية.



وأشار نائب رئيس أركان الجيش الصيني إلى التطورات التي تشهدها منطقة غرب آسيا والعالم، مضيفا: الصين تتفهم دور إيران في الشؤون الإقليمية وتهنئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعضويتها في منظمة شنغهاي للتعاون و مجموعة بريكس.



وتابع قائلا: القوات المسلحة الإيرانية شريك مهم للجيش الصيني، ورئيسا البلدين يوليان اهتماما لتحسين مستوى التعاون في مختلف الأبعاد.



كما عقد اللواء صفوي لقاءا مع مدير ومسؤولي مركز كيكر لأبحاث التطورات الجيوسياسية في العالم . ويعتبر هذا المركز أفضل مركز ابحاث في الصين وله دور كبير في رسم سياسات واستراتيجيات هذا البلد.



وفي هذا اللقاء إشار اللواء صفوي إلى النهج الأحادي للحكومة الأميركية، وقال : إن دور الحكومة الصينية مهم لمواجهة محاولة الحكومة الأميركية الحصول على قوة السيادة والنهج الأحادي.



وضمن برنامج الزيارة قام المساعد والمستشار الأعلى لقائد الثورة الاسلامية الايرانية، بزيارة الى مركز أبحاث CIIS وتبادل وجهات النظر مع مدير هذا المركز باعتباره أهم مركز أبحاث تابع لوزارة الخارجية الصينية، كما تباحث مع مدراء مؤسسات صينية أخرى حول القضايا الآسيوية والدولية.



وشدد اللواء صفوي في هذا اللقاء على مظلومية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، واعتبر عملية "طوفان الأقصى" دفاعا مشروعا ضد احتلال الكيان الصهيوني منذ أكثر من 75 عاما.



واشار إلى دعم الحكومة الأمريكية للكيان الصهيوني، موضحا بأن الحكومة الأمريكية هي التي تولت القيادة العامة لهذه الحرب والكيان الصهيوني هو المنفذ.



وتطرق الواء صفوي إلى الجرائم والابادة التي يمارسها الكيان الصهيوني في غزة، وأكد ضرورة الوقف الفوري للحرب وإرسال مساعدات فورية من دواء وغذاء ووقود ومياه إلى غزة.