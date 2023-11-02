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الخميس 2 تشرين الثاني 2023 ساعة 16:16

زعيم أحد أحزاب الائتلاف الحاكم في تركيا يدعو لإرسال الجيش التركي إلى غزة

زعيم أحد أحزاب الائتلاف الحاكم في تركيا يدعو لإرسال الجيش التركي إلى غزة
جاء ذلك نقلا عن صحيفة Yeni Akit التركية، حيث قال: "وفقا للمادة 92 من دستور الجمهورية التركية، فإننا نطلب ونطالب بشدة بقرار تمركز عناصر من القوات المسلحة التركية، التي يحدد الرئيس حدودها ومداها وعددها، في غزة، لمدة سنة بهدف إنشاء منطقة آمنة على الأرض وممر أمني في البحر. نريد أن يتم التصويت على هذا الطلب في البرلمان بأقرب وقت ممكن، وأن يتخذ برلماننا قرارا في هذا الاتجاه، بدعم من جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان". ووفقا لأربكان فإن الحزب سيقدم استئنافا إلى هيئة رئاسة الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) في تركيا.

وكان أربكان قد ترشح في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تركيا، مايو الماضي، لكنه أعلن بعد ذلك انسحابه من السباق الرئاسي، لينضم إلى التحالف الجمهوري الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحزبه ممثل في البرلمان التركي.

 
رقم : 1092958
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