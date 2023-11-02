البحرين: سفير الاحتلال يغادر المملكة والأخيرة تُعيد سفيرها من "تل أبيب"

وفي بيان له، تحدّث المجلس عن "وقف العلاقات الاقتصادية مع "إسرائيل"، وذلك تأكيدًا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق"، بحسب تعبيره.



وأشار إلى أن: "استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة والمناطق الفلسطينية كافّة"، على حدّ قوله.



وإلى الآن، لم يعلن الملك البحريني أو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أيّ موقف بخصوص إلغاء اتفاق التطبيع الموقّع مع الكيان الصهيوني، أو تجميد العلاقات بين الجانبيْن.