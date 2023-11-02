خروج 16 مستشفى عن الخدمة بسبب استهداف الاحتلال ونفاد الوقود

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة أعلنت عن توقف مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة عن العمل، جراء قصفه من قبل قوات الاحتلال أمس وأول أمس، ونفاذ الوقود فيه بشكل كامل، وهو المستشفى الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في قطاع غزة، وبذلك يصبح عدد المشافي المتوقفة عن العمل جراء القصف ونفاذ الوقود 16 مستشفى من أصل 35.



وقالت الكيلة إن حياة 70 مريضا بالسرطان داخل المستشفى مهددة بشكل خطير، مشيرة إلى أن عدد مرضى السرطان في قطاع غزة يبلغ نحو 2000 مريض، يعيشون في ظروف صحية كارثية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع ونزوح عدد كبير.



وأضافت أن مجمع الشفاء الطبي سيتوقف عن العمل خلال أقل من 24 ساعة جراء نفاذ الوقود، إذ يعمل المستشفى حالياً بأقسام الطوارئ والجراحة والكلى والعناية المكثفة وحاضنات الأطفال فقط، وأنه يعمل بسعة تفوق أضعاف طاقته الاستيعابية وبكادر لا يغطي 30٪ من الاحتياج اللازم.