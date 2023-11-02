الصفحة الرئيسية
0
الخميس 2 تشرين الثاني 2023 ساعة 17:30

بلينكين من السعودية: لمنع اتساع رقعة الصراع

بلينكين من السعودية: لمنع اتساع رقعة الصراع
بلينكن، وحسب زعم الخارجية الأميركية، أكد “أهمية منع اتساع رقعة الصراع وتعزيز الاستقرار الإقليمي بما في ذلك في اليمن”، مشيراً إلى “أهمية العمل من أجل تحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين”، وذلك في وقت يواصل فيه العدو المدعوم من واشنطن عسكرياً وسياسياً، قتله الفلسطينيين إذ تخطت حصيلة الشهداء في غزة التسعة آلاف جلّهم من الأطفال.

وفي هذا السياق، أكد بلينكن التزام واشنطن “بدعم الدفاع عن شركائها ضد تهديدات من جهات حكومية وغير حكومية”، وذلك في إشارة إلى إعلان حركة أنصار الله في اليمن عن “إطلاق عدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه “إسرائيل””.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، في كلمة له، إنه “كان لا بد للقوات المسلحة أن تقوم بواجبها بالتوكل على الله وانتصاراً للمظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني العزيز”.
رقم : 1092969
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: العالم اليوم موحد ضد أميركا أكثر من اي وقت مضى
اللواء سلامي: العالم اليوم موحد ضد أميركا أكثر من اي وقت مضى
اختبار مصداقية المجتمع الدولي في مطالبه بحماية حقوق الإنسان
اختبار مصداقية المجتمع الدولي في مطالبه بحماية حقوق الإنسان
2 تشرين الثاني 2023
أحداث قطاع غزة الدامية تکشف الوجه الحقيقي لإرهابيي إدلب
أحداث قطاع غزة الدامية تکشف الوجه الحقيقي لإرهابيي إدلب
2 تشرين الثاني 2023
السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة يحذر من أي تهديد ضد بلاده
السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة يحذر من أي تهديد ضد بلاده
2 تشرين الثاني 2023
رسائل المحتجزات ‘‘الإسرائيليات‘‘ في غزة.. نتنياهو في مأزق
رسائل المحتجزات ‘‘الإسرائيليات‘‘ في غزة.. نتنياهو في مأزق
2 تشرين الثاني 2023
مصدر لـ"إسلام تايمز": لا صحة لوجود إنذار في ألوية الحشد الشعبي
مصدر لـ"إسلام تايمز": لا صحة لوجود إنذار في ألوية الحشد الشعبي
1 تشرين الثاني 2023
اليمن يعلن إطلاق دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة ضد الكيان الصهيوني
اليمن يعلن إطلاق دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة ضد الكيان الصهيوني
1 تشرين الثاني 2023
وزير الدفاع الإيراني: الكشف عن أحدث منظومة دفاعية بعيدة المدى قريباً
وزير الدفاع الإيراني: الكشف عن أحدث منظومة دفاعية بعيدة المدى قريباً
1 تشرين الثاني 2023
يجب وقف قصف غزة فورا وإغلاق طريق تصدير النفط للكيان الصهيوني
يجب وقف قصف غزة فورا وإغلاق طريق تصدير النفط للكيان الصهيوني
1 تشرين الثاني 2023
طهران تدين الهجوم الوحشي للكيان الصهيوني على مخيم جباليا
طهران تدين الهجوم الوحشي للكيان الصهيوني على مخيم جباليا
1 تشرين الثاني 2023
الإدارة الأمريكية ومواقفها الإجرامية تجاه غزة
الإدارة الأمريكية ومواقفها الإجرامية تجاه غزة
1 تشرين الثاني 2023
السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة يحذر من أي تهديد ضد بلاده
السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة يحذر من أي تهديد ضد بلاده
1 تشرين الثاني 2023
محاولات أمريكية لفصل حماس عن الشعب الفلسطيني.. محاولات لا معنى لها وفاشلة
محاولات أمريكية لفصل حماس عن الشعب الفلسطيني.. محاولات لا معنى لها وفاشلة
1 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اختبار مصداقية المجتمع الدولي في مطالبه بحماية حقوق الإنسان
أحداث قطاع غزة الدامية تکشف الوجه الحقيقي لإرهابيي إدلب
رسائل المحتجزات ‘‘الإسرائيليات‘‘ في غزة.. نتنياهو في مأزق
الإدارة الأمريكية ومواقفها الإجرامية تجاه غزة