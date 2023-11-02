بلينكين من السعودية: لمنع اتساع رقعة الصراع

بلينكن، وحسب زعم الخارجية الأميركية، أكد “أهمية منع اتساع رقعة الصراع وتعزيز الاستقرار الإقليمي بما في ذلك في اليمن”، مشيراً إلى “أهمية العمل من أجل تحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين”، وذلك في وقت يواصل فيه العدو المدعوم من واشنطن عسكرياً وسياسياً، قتله الفلسطينيين إذ تخطت حصيلة الشهداء في غزة التسعة آلاف جلّهم من الأطفال.



وفي هذا السياق، أكد بلينكن التزام واشنطن “بدعم الدفاع عن شركائها ضد تهديدات من جهات حكومية وغير حكومية”، وذلك في إشارة إلى إعلان حركة أنصار الله في اليمن عن “إطلاق عدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه “إسرائيل””.



وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، في كلمة له، إنه “كان لا بد للقوات المسلحة أن تقوم بواجبها بالتوكل على الله وانتصاراً للمظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني العزيز”.