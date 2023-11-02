وزير خارجية الكويت يتوجه اليوم إلى روسيا

وتأتي الزيارة في ظل تطورات إقليمية خطيرة أفرزها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وارتكاب الاحتلال جرائم بشعة متواصلة بحق المدنيين، حيث اتخذت الكويت موقفا مساندا للقضية الفلسطينية.



وكان وزير الخارجية الكويتي قد أكد في جلسة خاصة لمجلس الأمة الكويتي، يوم أمس، أن ما تقوم به دولة الاحتلال يضرب بكل القوانين والقرارات الدولية عرض الحائط، ويمثل جريمة ضد الإنسانية.



وأشار إلى أن دولة الكويت ثابتة على موقفها حيال القضية الفلسطينية، والمتمثل في التأكيد على دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.