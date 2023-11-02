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الخميس 2 تشرين الثاني 2023 ساعة 18:19

27 يوما للعدوان على غزة.. والمقاومة مستمرة

27 يوما للعدوان على غزة.. والمقاومة مستمرة
أعلنت وزارة الصحة -ظهر الخميس- ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 9061 منهم 3760 طفلا و2326 سيدة جراء عدوان الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي: إن العدوان أدى أيضًا إلى إصابة 32 ألف مواطن بجروح مختلفة 70 % منهم من الأطفال والنساء.

أعلن "الجيش" الإسرائيلي، مقتل قائد الكتيبة "53"، من فرقة "باراك"، وهو القائد الأرفع في "الجيش" الإسرائيلي، الذي يسقط منذ بدء المعركة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، باعتراف الاحتلال.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنّ مجاهديها استهدفوا، اليوم الخميس، بئر السبع برشقة صاروخية وكيبوتس "نيريم" بقذائف الهاون.

وأكّدت تدمير آليتين إسرائيليتين شرقي حي الزيتون بقذيفة "الياسين 105" و"عبوة" العمل الفدائي، إضافة إلى تدمير ناقلة جند إسرائيلية، قرب مسجد الخالدي، شمال غربي غزة بقذيفة "الياسين 105".

كما استهدف مجاهدو القسام مجموعةً من جنود الاحتلال الإسرائيلي في "جحر الديك"، بقذيفة "RPG" المضادة للأفراد.

من جهتها، أعلنت "سرايا القدس" استهداف الحشودات العسكرية الإسرائيلية قرب مستوطنات "حوليت" و"مفتاحيم" و"عميعاز" " ونير عوز" برشقة صاروخية مكثفة.

وقالت إنّ مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة أبو أبسل شرق الفخاري في خان يونس.

وفجر اليوم الخميس، اشتبكت قوات النخبة في "سرايا القدس" مع قوة راجلة من الاحتلال الإسرائيلي بعد محاولة تقدم قوة مركبة ومؤللة، من 6 آليات ميركافة و4 جرافات شرقي خان يونس.

كذلك أعلنت كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) أنها استهدفت اليوم موقع "كرم أبو سالم" العسكري الإسرائيلي بقذائف الهاون. كما دكّت آليات العدو المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة بقذائف الهاون.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام، أنها أفشلت محاولات الاحتلال للتوغل في غزة، واستهداف دبابة وجرافة إسرائيليتين في محور شمال غرب غزة بقذيفة "الياسين 105"، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة (كيسوفيم).

ونشرت القسام مساء أمس الأربعاء، مشاهد من إسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة راجلة شرق بيت حانون الواقعة في شمالي قطاع غزة.

من جهته، أفاد يوسي يهوشع، المراسل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية  لـ"القناة 13" الإسرائيلية، إنه "يجب أن نفهم في حرب كهذه سيكون هناك ثمن، وسيكون هناك المزيد من القتلى".

وسبق أن علّقت "يديعوت أحرونوت" على الخسائر الفادحة التي أوقعتها المقاومة الفلسطينية في صفوف قوات الاحتلال، وقالت: "‏يجب أن نعرف أنّ الشعور الذي أصابنا جميعاً يوم 7 أكتوبر سيعود مرة أخرى في الأيام والأسابيع المقبلة بسبب القتال داخل غزة".

كما أعلن الناطق باسم "جيش "الاحتلال إصابة ضابطين، ومقاتل إصابات خطرة في المعارك شمالي القطاع، إضافةً إلى إصابة مقاتلة من كتيبة "كراكال" إصابة بالغة، خلال نشاط عملياتي لها في منطقة اللواء باران (مسؤول عن الحدود المصرية – الفلسطينية المحتلة). 
 
وفي وقت سابق، قال الناطق باسم "الجيش" الإسرائيلي إنّه أبلغ 332 عائلة من عائلات الجنود أنّ أبناءهم قتلوا، منذ بدء هجوم غزة في 7 أكتوبر الماضي. كما أبلغ 242 عائلة أنّ أبناءهم لايزالون أسرى لدى "حماس" في غزّة.
رقم : 1092974
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