بالرغم من العدوان على غزّة.. السعودية ماضية في محادثات التطبيع

وأكد الموقع أنّ وفدًا من الكونغرس، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي برئاسة السيناتور ليندسي جراهام، زار السعودية قبل 10 أيام، والتقى ولي العهد محمد بن سلمان.



ونقل الموقع عن مصدر مطّلع على المحادثات، في السعودية، قوله إنّ الرسالة التي سمعها أعضاء مجلس الشيوخ من المسؤولين السعوديين هي أنهم ما يزالون مهتمين بمحاولة التوصل إلى اتفاق تطبيع مع "إسرائيل".



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، في البيت الأبيض، جون كيربي إنّ السعودية أكدت لإدارة بايدن أنّ "المملكة ما تزال مهتمّة بالسعي للتوصّل إلى اتفاق من شأنه تطبيع العلاقات مع "اسرائيل".



وأشار الموقع إلى أنّ الرئيس الأمريكي كان يضغط من أجل التوصل إلى صفقة ضخمة معَ السعودية، تتضمن اتفاقية سلام تاريخية بين "المملكة و"إسرائيل" قبل عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر".



ويزور وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان واشنطن لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين، في إدارة بايدن، بالتزامن مع استمرار العدوان الصهيوني على غزة.

