حزب الله يعلن استهداف مقر قيادة كتيبة جيش الاحتلال ‏في مزارع شبعا المحتلة

وأضافت في البيان أن عملية الاستهداف تمت بواسطة مسيرتين انقضاضيتين هجوميتين مليئتين بكمية ‏كبيرة من المتفجرات، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله استخدام المسيرات.



وأكد حزب الله أن الأهداف أصيبت بدقة عالية داخل ثكنة زبدين. ‏



وتشهد الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين حركة حماس الفلسطينية وكيان الاحتلال في 7 أكتوبر.



ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.



وبلغت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 شهيدا من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 32 ألف جريح فلسطيني.