حالات الذعر تعم داخل المحتل بالقرب من لبنان

وقالت مصادر عبرية، إطلاق عدد من الصواريخ الموجهة و قذائف الهاون من لبنان باتجاه مواقع لجيش الاحتلال قرب الحدود.



وأفادت مصادر في لبنان، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا في حي أبو لبن في عيتا الشعب.



وألقت مسيرة للاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة على واد في بلدة السكسكية في منطقة الزهراني.



وأشارت المصادر إلى أن هذه المرة الأولى منذ بدء عدوان الاحتلال على الجنوب اللبناني، التي يستهدف فيها الاحتلال مناطق بعيدة عشرات الكيلومترات عن الحدود.



وتشهد الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة تصاعد التوترات بين قوات الاحتلال، وحزب الله منذ بدء عملية طوفان الأقصى.