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الخميس 2 تشرين الثاني 2023 ساعة 19:49

مسؤول إسرائيلي يستقيل على الهواء بسبب فشل حكومة نتنياهو

مسؤول إسرائيلي يستقيل على الهواء بسبب فشل حكومة نتنياهو
وقدم رئيس المجلس الاقليمي "تامير عيدان"،استقالته من حزب الليكود الحاكم، خلال مقابلة على القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلى،قائلا:" إن السبب في ذلك هو فشل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تحقيق الوعود التي قطعتها لمساعدة سكان غلاف غزة في خضم الحرب مع الفصائل الفلسطينية".

وكان يتولى "عيدان"، إدارة المجلس الإقليمى سدوت نيجف المتآخم لقطاع غزة المحاصر، ويضم المجلس مدينة نتيفوت و16 تجمعا صغيرا، مثل ألوميم وكفار ميمون.

وقال: "أعلن استقالتي من حزب الليكود الحاكم، وألقي باللوم على الحكومة الإسرائيلية، وادعوا كل أصدقائي وأعضاء اللجنة المركزية لحزب الليكود، لفعل الأمر نفسه في ظل هذا الفشل الذريع".

وكان عيدان يقرأ نص استقالته المكتوب الذي قال إنه بعثه إلى نتنياهو.

وتعرضت حكومة نتنياهو لانتقادات شديدة وحتى سخرية، فمع الفشل الأمني المذهل أمام الفصائل الفلسطينية، فهي لم تقدم ما فيه الكفاية لمستوطني هذه المناطق المذكورة، وفقا لصحيفة "تايمز أو إسرائيل".
رقم : 1092982
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