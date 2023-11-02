دور المقاومة اليمنية في طوفان الأقصى

أكّد المتحدث باسم حركة أنصار الله، محمد عبد السلام، اليوم الخميس، أنّ إصرار الولايات المتحدة على مواصلة العدوان الإسرائيلي على غزّة يُعَدّ دعوةً إلى إشعال الصراع في المنطقة.



وقال المتحدث باسم حركة أنصار الله، في منصة "أكس"، إنّ إصرار الولايات المتحدة على مواصلة العدوان الإسرائيلي على غزّة، وقول مسؤوليها إنّ الوقت لا يزال مبكّراً على وقف إطلاق النار، دعوةٌ صريحة إلى إشعال المنطقة.



وأوضح أنّ المنطق الأميركي مخالفٌ لزعم الولايات المتحدة أنّها لا ترغب في توسيع الصراع.



وأكّد عبد السلام أنّ "الولايات المتحدة تدرك أنّ شعوب المنطقة لن تسكت عن هذا الصلف الأميركي الإسرائيلي، وأنّ استمرار الصهاينة في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية لن يعود عليهم إلّا بالهزيمة الماحقة".



وفي السياق أكّد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، أنّ لدى القوات المسلّحة اليمنية "إعداد كامل خاص بفلسطين وبمواجهة الصهاينة"، مشيراً إلى أنّ الأسلحة التي يتم استخدامها "تستطيع أن تصل إلى كيان العدو سواءً كانت صواريخ بالستية أو طائرات مسيّرة".



ودعا الحوثي السعودية والإمارات ومصر والأردن وكل الأنظمة العربية إلى تحريك جيوشها، لأنّه لا يوجد أي مبرر لئلا تشارك في الدفاع عن أبناء فلسطين.



وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن إنّ الأميركي لا يمتلك الحق ليتجه بكل ما يملك من أسلحة ليقتل أبناء الوطن العربي والاستحواذ على ثرواته.



وفي هذا الصدد حيا عضو قيادة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الخارج علي بركة، القوات المسلحة اليمنية التي تدخلت بالفعل مع المقاومة الفلسطينية.



وقال علي بركة: إنه عندما تنطلق الصواريخ والطائرات المسيرة من اليمن هي رسالة أن اليمن لن يسمح بالاستفراد بالشعب الفلسطيني.



وشدد على أن تداعيات “طوفان الأقصى” لن تبقى في غزة وستمتد لكل دول العالم..مضيفا دخلنا عصر المقاومة والكيان إلى زوال وعلى الدول المطبعة أن تعيد النظر في سياساتها.



وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يقتل بالقنابل الأمريكية الحديثة.



ولفت إلى أن المقاومة تدافع عن الأقصى وعن شرف الأمة العربية.. مؤكدا أن العدو الصهيوني لا يفهم إلا لغة القوة والمقاومة.



كما أكد علي بركة أن عملية “طوفان الأقصى” فتحت باب التحرير وإمكانية هزيمة الكيان الصهيوني أصبحت واقع.. مشددا على أن قضية فلسطين باتت على طريق التحرير ويجب على أبناء الأمة الإعداد لمعركة التحرير القادمة.



وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، الليلة الماضية، عن إطلاق دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف عدة في عمق كيان العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة.. مؤكدا وصول الطائرات إلى أهدافها بفضل الله.



وشددت على أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابة لنداءات ومطالب الشعب اليمني وكافة شعوب الأمة وحتى يتوقف العدوان الصهيوني على إخواننا في غزة الصامدة.



وكان متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، قد أعلن أمس الثلاثاء، عن تنفيذ ضربات عسكرية واسعة النطاق ضد أهداف صهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة نصرة للشعب الفلسطيني.



