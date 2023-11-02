"مراسلون بلاحدود" ترفع دعوى بشأن جرائم الاحتلال أمام الجنائية الدولية

وأوضحت مراسلون بلا حدود أن هؤلاء الصحفيين كانوا ضحايا هجمات ترقى، على أقل تقدير، إلى "جرائم حرب".



وتطرقت الدعوى التي قدمتها المنظمة لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى مقتل 38 صحفيين وإصابة 2 آخرين، خلال تأدية مهامهم خلال الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر المنصرم.



وأشارت في بيانها إلى "التدمير المتعمد أو الكلي أو الجزئي لمباني أكثر من 50 وسيلة إعلامية في غزة".



لكن نقابة الصحفيين الفلسطينيين أعلنت ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء جراء الحرب التي يشنها الكيان الغاصب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 38.



وقالت النقابة في بيان على فيسبوك "منذ 7 أكتوبر 2023 استشهد 25 صحفيا فلسطينيا و13 من العاملين في قطاع الإعلام، نتيجة قصف جيش الاحتلال".



وأردفت: "إضافة إلى قصف منازل ما لا يقل عن 35 صحفيا واستشهاد عشرات من أفراد عائلاتهم من ضمنهم الاستهداف المتعمد لعائلة الصحفي وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة، الذي نتج عنه قتل زوجته واثنين من أبنائه وحفيده الأصغر".