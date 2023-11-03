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الجمعة 3 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:12

القسام تعلن قتل 4 جنود صهاينة من مسافة صفر غرب بيت لاهيا

القسام تعلن قتل 4 جنود صهاينة من مسافة صفر غرب بيت لاهيا
كما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الخميس، تنفيذ هجمة مضادة على قوات الاحتلال الصهيوني في محور شمال غربي غزة، وتدمير 6 دبابات وناقلتي جند.

وقالت كتائب القسام، في بلاغ عسكري: نفذ مجاهدو كتائب القسام عصر اليوم الخميس هجمةً مضادةً في محور شمال غرب مدينة غزة، حيث التحم عشراتٌ من مجاهدينا بقوةٍ صهيونيةٍ مدرعة وهاجموها بمختلف الأسلحة، فدمروا 6 دباباتٍ وناقلتي جند وجرافة.

كما استهدف مجاهدو القسام جنوداً تحصنوا داخل أحد المباني بقذيفة “TBG”، موقعين في صفوف القوة خسائر فادحة.

وأكدت أن جميع المجاهدين عادوا إلى قواعدهم بسلام تحت غطاء من قذائف الهاون.

وقالت الكتائب: إن الهجمة المضادة التي نفذها مجاهدو القسام في محور شمال غرب مدينة غزة تمت بإسنادٍ مدفعي مشترك من كتائب القسام وسرايا القدس.
رقم : 1093059
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