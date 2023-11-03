الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 3 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:14

الرئيس رئيسي يؤكد على المواقف المبدئية لايران بشان فلسطين

الرئيس رئيسي يؤكد على المواقف المبدئية لايران بشان فلسطين
وخلال لقائه مجموعة من عوائل الشهداء في محافظة كردستان غرب ايران في زيارته التي يقوم بها للمحافظة حاليا قال آية الله رئيسي: انه في ظل الأمن ووحدة الشعب شيعة وسنة سيتم المضي بهذه المنطقة نحو التقدم والتميز . مضيفا, ان أمن البلاد وقدرتها اليوم مدينان لدماء الشهداء وجهود القوات المسلحة.

وحسبما نقلت وكالة ارنا, قال السيد رئيسي , اليوم وفي ظل هذا الأمن، وأيضاً في ظل الوحدة المثالية بين الشيعة والسنة، يفكر أبناء المحافظة في كردستان متقدمة.

وأشار آية الله رئيسي إلى نمو وتطور محافظة كردستان إنتاجاً وعلماً وثقافة وقال: إن الأعداء والمناوئين الذين لم يعكسوا هذا النمو والتطور لكردستان استهدفوا أمن ووحدة المحافظة بالمؤامرات والفتن في أعمال الشغب التي وقعت العام الماضي، لكن اهالي محافظة كردستان اجهضوا مخططات الأعداء مرة أخرى بالتعاطف والوحدة.

ووصف اسر الشهداء العظام بأنها رفعت أعلام التضحية والاستشهاد في كل ربوع الوطن وأكد ضرورة إيصال رسالة الشهداء إلى العصور والأجيال وخاصة جيل شباب الوطن.

وفي جانب اخر من حديثه أشار رئيس الجمهورية الى الجرائم الشنيعة والمروعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، وقال: اليوم، أيقظت دماء شهداء غزة المظلومين الضمائر الإنسانية، وأكدت المواقف المبدئية لجمهورية ايران الإسلامية بشأن حق شعب فلسطين المظلوم وإجرام الكيان الصهيوني الغاصب.

وتابع آية الله رئيسي: ليس لدينا أدنى شك بأن الإيمان سينتصر حتماً في معركة الإيمان والاستكبار هذه.
رقم : 1093060
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حادثة داغستان وقلق الموساد من تكرارها حول العالم
حادثة داغستان وقلق الموساد من تكرارها حول العالم
دخول اليمن علی خط التطورات الفلسطينية... القوة الثالثة للمقاومة تدخل حرب غزة
دخول اليمن علی خط التطورات الفلسطينية... القوة الثالثة للمقاومة تدخل حرب غزة
3 تشرين الثاني 2023
كنعاني: تدمير مخيم البريج يظهر عمق الاجرام الصهيوني
كنعاني: تدمير مخيم البريج يظهر عمق الاجرام الصهيوني
3 تشرين الثاني 2023
الرئيس رئيسي يؤكد على المواقف المبدئية لايران بشان فلسطين
الرئيس رئيسي يؤكد على المواقف المبدئية لايران بشان فلسطين
3 تشرين الثاني 2023
قصف الاحتلال المتجدد لمخيم جنين يرفع عدد الشهداء الى أربعة
قصف الاحتلال المتجدد لمخيم جنين يرفع عدد الشهداء الى أربعة
3 تشرين الثاني 2023
قاعدة الاحتلال الأمريكي قرب مطار اربيل تحت النار
قاعدة الاحتلال الأمريكي قرب مطار اربيل تحت النار
3 تشرين الثاني 2023
المقاومة العراقية تقصف هدفاً حيوياً للكيان الصهيوني نصرة لغزة
المقاومة العراقية تقصف هدفاً حيوياً للكيان الصهيوني نصرة لغزة
3 تشرين الثاني 2023
اللواء سلامي: العالم اليوم موحد ضد أميركا أكثر من اي وقت مضى
اللواء سلامي: العالم اليوم موحد ضد أميركا أكثر من اي وقت مضى
2 تشرين الثاني 2023
اختبار مصداقية المجتمع الدولي في مطالبه بحماية حقوق الإنسان
اختبار مصداقية المجتمع الدولي في مطالبه بحماية حقوق الإنسان
2 تشرين الثاني 2023
أحداث قطاع غزة الدامية تکشف الوجه الحقيقي لإرهابيي إدلب
أحداث قطاع غزة الدامية تکشف الوجه الحقيقي لإرهابيي إدلب
2 تشرين الثاني 2023
السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة يحذر من أي تهديد ضد بلاده
السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة يحذر من أي تهديد ضد بلاده
2 تشرين الثاني 2023
رسائل المحتجزات ‘‘الإسرائيليات‘‘ في غزة.. نتنياهو في مأزق
رسائل المحتجزات ‘‘الإسرائيليات‘‘ في غزة.. نتنياهو في مأزق
2 تشرين الثاني 2023
مصدر لـ"إسلام تايمز": لا صحة لوجود إنذار في ألوية الحشد الشعبي
مصدر لـ"إسلام تايمز": لا صحة لوجود إنذار في ألوية الحشد الشعبي
1 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حادثة داغستان وقلق الموساد من تكرارها حول العالم
دخول اليمن علی خط التطورات الفلسطينية... القوة الثالثة للمقاومة تدخل حرب غزة
الرئيس رئيسي يؤكد على المواقف المبدئية لايران بشان فلسطين
اختبار مصداقية المجتمع الدولي في مطالبه بحماية حقوق الإنسان