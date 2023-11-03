الرئيس رئيسي يؤكد على المواقف المبدئية لايران بشان فلسطين

وخلال لقائه مجموعة من عوائل الشهداء في محافظة كردستان غرب ايران في زيارته التي يقوم بها للمحافظة حاليا قال آية الله رئيسي: انه في ظل الأمن ووحدة الشعب شيعة وسنة سيتم المضي بهذه المنطقة نحو التقدم والتميز . مضيفا, ان أمن البلاد وقدرتها اليوم مدينان لدماء الشهداء وجهود القوات المسلحة.



وحسبما نقلت وكالة ارنا, قال السيد رئيسي , اليوم وفي ظل هذا الأمن، وأيضاً في ظل الوحدة المثالية بين الشيعة والسنة، يفكر أبناء المحافظة في كردستان متقدمة.



وأشار آية الله رئيسي إلى نمو وتطور محافظة كردستان إنتاجاً وعلماً وثقافة وقال: إن الأعداء والمناوئين الذين لم يعكسوا هذا النمو والتطور لكردستان استهدفوا أمن ووحدة المحافظة بالمؤامرات والفتن في أعمال الشغب التي وقعت العام الماضي، لكن اهالي محافظة كردستان اجهضوا مخططات الأعداء مرة أخرى بالتعاطف والوحدة.



ووصف اسر الشهداء العظام بأنها رفعت أعلام التضحية والاستشهاد في كل ربوع الوطن وأكد ضرورة إيصال رسالة الشهداء إلى العصور والأجيال وخاصة جيل شباب الوطن.



وفي جانب اخر من حديثه أشار رئيس الجمهورية الى الجرائم الشنيعة والمروعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، وقال: اليوم، أيقظت دماء شهداء غزة المظلومين الضمائر الإنسانية، وأكدت المواقف المبدئية لجمهورية ايران الإسلامية بشأن حق شعب فلسطين المظلوم وإجرام الكيان الصهيوني الغاصب.



وتابع آية الله رئيسي: ليس لدينا أدنى شك بأن الإيمان سينتصر حتماً في معركة الإيمان والاستكبار هذه.