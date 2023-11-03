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الجمعة 3 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:20

كنعاني: تدمير مخيم البريج يظهر عمق الاجرام الصهيوني

كنعاني: تدمير مخيم البريج يظهر عمق الاجرام الصهيوني
وفي تغريدة له على شبكة التواصل الاجتماعي (X)، ادان كنعاني تدمير الكيان الصهيوني لمخيم البريج، وقال: إن تدمير مخيم البريج وسط قطاع غزة يظهر عمق الاجرام والقتل من قبل الكيان الصهيوني.

وحسبما نقلت وکالة ارنا, أشار كنعاني إلى أن الغالبية العظمى من دول وحكومات وشعوب العالم تريد وقف إطلاق النار وإنهاء الهجمات المدمرة والجنونية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد شعب غزة الاعزل، باستثناء الحكومة الأميركية وعدد قليل من الحكومات الأوروبية المعينة التي تبادر دوما للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى تحت غطاء الشعار الكاذب المتمثل في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأضاف كنعاني: من الواضح أن الولايات المتحدة وعدد قليل من الدول أخذت الأمم المتحدة ومجلس الأمن رهينة وضحت بالسلام والأمن الدوليين وحقوق الإنسان من أجل مصالح الكيان الصهيوني العنصري والمجرم.

وقال: إن مسؤولي هذه الحكومات مسؤولون كمسؤولي الكيان الصهيوني عن ارتكاب كل جرائم الحرب هذه في غزة ويجب محاسبتهم على ذلك.
رقم : 1093065
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