العدوان على قطاع غزة في يومه 28

وبالتوازي مع التوغل البري، واصل جيش الاحتلال -اليوم الجمعة- قصف الأحياء السكنية مما أسفر عن شهداء جدد، وكان عدد الشهداء منذ بدء العدوان قد ارتفع أمس إلى 9061، معظمهم من الأطفال ولنساء، بالإضافة إلى 22 ألف مصاب وأكثر من 2000 مفقود، وفي المقابل أعلن جيش الاحتلال مقتل 339 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب.



وفي كلمة صوتية، قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام -الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن المقاومة دمرت ما قوامه كتيبة دبابات وأكثر، وقتلت وأصابت عددا من جنود الاحتلال، وإن أعداد القتلى "أكبر بكثير مما تعلنه قيادة العدو".



وقالت كتائب القسام إن "مجاهدونا باغتوا قوة إسرائيلية في منطقة "الأميركية" شمال غرب بيت لاهيا وأجهزو على 4 جنود من مسافة صفر"



كما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الخميس، تنفيذ هجمة مضادة على قوات الاحتلال الصهيوني في محور شمال غربي غزة، وتدمير 6 دبابات وناقلتي جند.



وقالت كتائب القسام، في بلاغ عسكري: نفذ مجاهدو كتائب القسام عصر اليوم الخميس هجمةً مضادةً في محور شمال غرب مدينة غزة، حيث التحم عشراتٌ من مجاهدينا بقوةٍ صهيونيةٍ مدرعة وهاجموها بمختلف الأسلحة، فدمروا 6 دباباتٍ وناقلتي جند وجرافة.



كما استهدف مجاهدو القسام جنوداً تحصنوا داخل أحد المباني بقذيفة “TBG”، موقعين في صفوف القوة خسائر فادحة.



وأكدت أن جميع المجاهدين عادوا إلى قواعدهم بسلام تحت غطاء من قذائف الهاون.



وقالت الكتائب: إن الهجمة المضادة التي نفذها مجاهدو القسام في محور شمال غرب مدينة غزة تمت بإسنادٍ مدفعي مشترك من كتائب القسام وسرايا القدس.



واستشهد صباح اليوم الجمعة، شابان، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم الفوار، جنوب الخليل.



وأفادت مصادر صحفية نقلا عن مصادر أمنية قولها بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار وسط اطلاق نار كثيف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، اسفرت عن استشهاد الشابين محمد سعيد العزة، ووديع يحي النجار.



وأضافت المصادر ذاتها أن عددا من المواطنين أصيبوا بالرصاص الحي والاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم.



وبارتقاء الشابين العزة والنجار، يرتفع عدد الشهداء منذ الليلة الماضية إلى سبعة شهداء.



وأستشهد مواطنان وأصيب أربعة آخرون، فجر اليوم الجمعة في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المتجدد على مخيم جنين، ما يرفع عدد الشهداء في المدينة ومخيمها إلى أربعة، خلال أقل من سبع ساعات.



وأفاادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر محلية تأكيدها، أن قوات الاحتلال قصفت ساحة مخيم جنين، ما أدى إلى ارتقاء الشهيدين وسيم زيود ويامن جرار، ووقوع أربع إصابات منها واحدة بحال الخطر، ما يرفع عدد الإصابات في المدينة والمخيم خلال الساعات الأخيرة إلى 10.



وكان استشهد الشابان سليمان محمد ستيتي (31 عاما) وجهاد إبراهيم مصطفى نغنغية (26 عاما)، وأصيب سته آخرون برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة ومخيم جنين منذ أكثر من سبع ساعات، وسط مواجهات عنيفة، وما تزال قوات تتواجد على أطراف المخيم.



يذكر أن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى 9163 شهيدا، وأكثر من 24 ألف جريح، منهم 9025 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 138 والجرحى إلى أكثر 2100، وذلك منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الجاري.