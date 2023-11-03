الاحتلال يقر بمقتل 23 عسكرياً إسرائيلياً منذ بدء عملياته البرية في غزّة

وأعلن " الجيش" الإسرائيلي، الخميس، مقتل قائد الكتيبة "53"، من فرقة "باراك"، وهو القائد الأرفع في "الجيش" الإسرائيلي، الذي يسقط منذ بدء المعركة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، باعتراف الاحتلال.



المقاومة الفلسطينية من جهتها، أعلنت استهداف مواقع الاحتلال وإفشال محاولات توغله في قطاع غزّة، حيث أكّدت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، تدمير آليتين إسرائيليتين شرقي حي الزيتون بقذيفة "الياسين 105" وعبوة العمل الفدائي، إضافةً إلى تدمير ناقلة جندٍ إسرائيلية، قرب مسجد الخالدي، شمال غربي مدينة غزّة بقذيفة "الياسين 105".



يُذكر أنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية علّقت، الخميس، على أعداد القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا أثناء محاولات الاحتلال التوغل في قطاع غزّة، لافتةً إلى أنّ التهديد المركزي لقوات الاحتلال "يتمثّل بمضاد الدروع لدى المقاومة الفلسطينية"، مؤكدةً أنّه "المسؤول عن سقوط القتلى".



