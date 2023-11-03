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الجمعة 3 تشرين الثاني 2023 ساعة 13:18

مُسيّرة على الحدود اللبنانية تصيب جنديين صهيونين

مُسيّرة على الحدود اللبنانية تصيب جنديين صهيونين
وحسب " المركز الفلسطيني للإعلام"، قال جيش الاحتلال في بيان: “أصيب جندي بجروح متوسطة وآخر بجروح طفيفة نتيجة سقوط مسيرة معادية على موقع عسكري في منطقة جبل روس” في مزارع شبعا.

والخميس، أعلن حزب الله عن استخدام طائرتين مسيَرتين في الهجوم على موقع لجيش الاحتلال، في مزارع شبعا المحتلة.

وقال الحزب إن قواته أطلقت مسيَرتين محملتين بالمتفجرات نحو ثكنة زبدين في مزارع شبعا المحتلة.

وأضاف، في بلاغ عسكري، أن الهدف من الغارة هو مقر قيادة الفرقة في الثكنة.

وأكد أن المسيَرتين أصابتا الهدف بشكل مباشر وحققتا خسائر فيه.

وهذه المرة الأولى التي يدخل فيها الحزب سلاح المسيَرات في المواجهة منذ بداية معركة “طوفان الأقصى”.

وشنت المقاومة ضربة صاروخية واسعة -الخميس- طالت المستوطنات والمواقع العسكرية، على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وأعلن حزب الله عن استهداف منظومة التجسس في موقع “العباد” العسكري التابع لجيش الاحتلال.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن المقاومة أطلقت نحو 25 قذيفة صاروخية، ما بين صواريخ مضادة للدروع وقذائف الهاون، تجاه عدة مستوطنات ومواقع عسكرية لجيش الاحتلال، عند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.

وطلب الاحتلال من المستوطنين في “كريات شمونة”، و”مرجليوت”، و”ادميت”، و”مسكاف عام”، و”أفيفيم”، و ومواقع أخرى البقاء قرب الملاجئ.

وتشهد الحدود اللبنانية منذ عدة أسابيع إطلاق نار متبادل بين المقاومة اللبنانية والفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتتواصل هذه المواجهات على وقع حرب إبادة جماعية يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ28 على قطاع غزة، قتلت خلالها 9061 مواطنا، بينهم 3760 طفلا، وأصابة 32 ألفا.
رقم : 1093095
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