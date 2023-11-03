في انتظار الخطاب الفصل

كان الأسبوع حافلًا على وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف مواقعها كما ازدحمت استديوهات محطات التلفزة المحلية والفضائية منها في استضافة محللين سياسيين و ناشطين في مجال الصحافة والإعلام، في سبيل استشراق مضمون الكلمة المنتظرة للسيد ن ص ر الل له، والمحاور التي سيتطرأ لها بعد ما يقارب الشهر من عملية "طوفان الأقصى" التي قامت بها حركة الم قاومة الإسلامية " ح م ا س" والتي ألهبت الأحداث في العالم وأعادت القضية الفلسطينية إلى الصدارة في محافل القضايا العالمية.



كثر الحديث عن المُتوقَع والمُرتقب في خطاب السيد البوم، إلا أن جميع التصريحات والتوقعات والتحليلات أجمعت على أن هذا الخطاب سيكون تاريخيًا ومفصليًا لأنه يأتي في خضم معركة وضعت المنطقة على صفيح ملتهبٍ أشبه ما يكون بخطاب سماحته في حرب تموز ٢٠٠٦ عندما وجه رسالته الشهيرة آنذاك للم قاومين واللبنانيين وضمّنها مفاجأة تزامنت مع كلمته حين استهدفت المق اومة البارجة الحربية الاسرائيلية التي اشتعلت أثناء خطابه قبالة السواحل اللبنانية، توقّع المحللون أن يتوجه خطاب السيد برسائل عديدة بعد أن يستهل الخطاب بالتحية والإجلال لتضحيات الشه داء الذين يًحتفل ذكراهم، والتحية التالية ستكون لعوائلهم ولأهل المق اومة الذين صمدوا بوجه الاعتداءات المتواصلة للاحتلال الاسرائيلي على الأراضي اللبنانية برًا وجوًا، أولئك الصامدون الذين لم يبخلوا بأرواحهم وأرزاقهم فظلوا متشبثين بأرضهم رغم التهديدات الاسرائيلية والاعتداءات اليومية.



بعد الجنوب المقاوم الذي انتصر في تموز ٢٠٠٦ سيكون الوعد بأن ينتصر أيضًا في هذه الحرب، وسيتوجه السيد إلى قبلته فلسطين الحبيبة ليُحَيي فيها بطولات المق اومين وصمود أهل غزة بلحمهم الحي أمام أعتى قوى الاستكبار العالمي، وسوف يدين الجرائم الإنسانية المروعة التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي وأمريكا في غزة، هنا لن يكتفي السيد بالإدانة فما ذلك الظن به، لكنه سيرفع إصبعه الذي أرعب الأعداء ليعيد على مسامعهم القول بأن المق اومة حاضرة في كل الساحات وأنها لن تتخلى عن غزة ولا عن فلسطين وبأنها كما كانت العون والنصير للمظلومين في اليمن وسوريا والعراق ستكون كذلك لأهل الحق في فلسطين ومن يظنَ أنها ستهزم فسيخيب كما خاب ظنه سابقًا في سوريا واليمن والعراق ولبنان، وسيكون للحكام العرب المتخاذلين، الذين لم يعتبروا من نكساتهم السابقة، حصّة لا بأس بها من العتب واللوم والدعوة لهم إلى صحوة الضمير، كيف لا وهم الذين طالما تآمروا على فلسطين وخانوا القضية وطبعوا مع الاحتلال وأداروا ظهرهم لإخوانهم الذين يُقصَفون جوًا وبرًا وبحرًا ويحرقون بأسلحة أمريكا التي اتخذت من بلاد العرب مقارًا وقواعد لتنطلق منها بإجرامها على غزة؟ومن المتوقع أيضًا أن يثني السيد على جهد الاعلام الحربي في غزة وجنوب لبنان الذي رافق المجاهدين في جهادهم ووثق جهودهم وأظهر للعالم كله إجرام العدو ودمويته في قصف وتدمير وإبادة الشعب الفلسطيني، وقدّم في سبيل ذلك أيضًا الشهداء الذين جاهدوا بالصورة والكلمة.



أما عن الضفة والسلطة فيها فإن عرج السيد على ذكرها فسيكون له محطة مع الفصائل المقا ومة يدعوهم فيها للصمود ومؤزارة إخوانهم في غزة وللسُلطة أن يعودوا إلى حضن القضية التي إإتُمنوا عليها وعدم الرضوخ للعدو وقول الحق ودعم الفصائل المقا ومة وحماية ظهر المجاهدين لردع الاحتلال عن الوصول الى هدفه وهو تهجير الغزاويين جنوبًا في هدف ترحيلهم لاحقًا، لأن اللقمة التالية له ستكون الضفة شرقًا ليقيم حلمه الواهن بتوسيع دولته والقضاء على القضية الفلسطينية.



وللحائرين حول مستقبل الحرب هذه سيكون لهم موضع طمأنينة في خطاب سماحته فإنه سيحسم أن النصر حليفّا لا محالة، فمجرد أن هذه الحرب أفقدت الكيان هيبته ونزعت عنه القناع الذي يخبىء تحته جُبنه وهشاشته ووضعته في موقع محرج في الداخل والخارج وعرّت دولته من كل القيم الانسانية وأظهرت وحشيتها للرأي العالمي هذا بحد ذاته انتصار، والقادم بعد زوال الغبار عن أرض المعركة لن يكون كما قبلها اذ أن آلاف الش هداء الذين سقطوا والمجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني وأبادت عوائل منه لن يذهب دمهم هدرًا، سيكون ذلك ثمنًا لغزة جديدة غير محاصرة و لمق اومة شرعية غير ملاحقة يصل صوتها الى العالم بعد أن ظهر حجم القاعدة الشعبية المتضامنة معها والتي لم تبخل بالصمود والاست شهاد في سبيل دعمها فلا بدّ أن يكون لها قرارٌ سياسي ومشاركة فعالة في الدولة والسلطة الفلسطينية.



وفي النهاية نتطلّع أن يكون مسك الختام في خطابك سيدي وعدٌ صادقٌ كما عهدناك وجلّ الأماني أن يكون هذا الوعد تحقيقًا لحلم تحرير فلسطين والمسجد الأقصى…



دُمت سيدَ المنابر ولنا دومًا مع النصر موعد…