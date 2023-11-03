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الجمعة 3 تشرين الثاني 2023 ساعة 13:38

إعادة آلاف العمال الفلسطينين إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

إعادة آلاف العمال الفلسطينين إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم
وتابع أنّ الاحتلال أخضعهم لتحقيقات قاسية واعتدى عليهم بالضرب والإهانات والشتائم. 

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، بالتوصّل إلى تسوية بشأنّ العمّال الذين يقدر عددهم بنحو 7 آلاف، وأكدت إعادتهم إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، صباح اليوم، لكنّهم لا يزالون عند معبر رفح البري.

ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ العمّال، كانوا يعملون بموجب "ترخيص قانوني"، وتم احتجازهم منذ بدء هجوم غزة. 

وبالتوزاي مع احتجاز العمال الفلسطينين، شنّ الاحتلال عدواناً واسعاً على قطاع غزّة، استهدف فيه المدنيين العزّل وارتكب المجازر بحق العائلات وجرائم الحرب والإبادة الجماعية. بالإضافة إلى استهداف الاحتلال لكلّ مقومات الحياة فيه، من مخابز ومراكز تجارية ومستشفيات وتشديد الحصار، ما أدى إلى شحّ المواد الأساسية، منها الوقود. 

وأمس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 9061 شهيداً، منهم 3760 طفلاً و2326 امرأة، بالإضافة إلى إصابة نحو 32 ألف بجراح مختلفة، منذ 7 تشرين الأوّل/أكتوبر.

وتابعت أنّ الاحتلال دمّر حتى الآن أكثر من 8 آلاف مبنى سكنياً وعشرات المرافق والمنشآت العامة، لافتةً إلى أنّه ألقى أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على غزة حتى الآن.
رقم : 1093105
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