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الجمعة 3 تشرين الثاني 2023 ساعة 14:54

مقتدى الصدر يطلب من 4 دول السماح لأنصاره بالوصول إلى حدود فلسطين

مقتدى الصدر يطلب من 4 دول السماح لأنصاره بالوصول إلى حدود فلسطين
وقال الصدر في تغريدة عبر منصة (أكس)، "أوجه رسالتي هذه الى حكومات الدول الشقيقة: الأردن ومصر ولبنان وسوريا، الدول المجاورة لجمهورية فلسطين الحبيبة وعاصمتها القدس. نأمل منكم السماح لإخوتكم الصدريين في عراقكم الشقيق الوصول السلمي لحدود فلسطين الحبيبة مع بعض التبرعات العينية من ماء وطعام ودواء ووقود لإدخالها بالتنسيق معكم الى غزة المجاهدة.

وأضاف، "كما ونأمل أن تمكنوا إخوتكم الصدريين من الاعتصام المليوني السلمي الإنساني عند الحدود الفلسطينية في بلدانكم الحبيبة خلال الأيام المقبلة ومن شاء من الشعوب العربية والإسلامية والإنسانية".

وتابع، "وإن وافقتم فهذا شرف سيخطه لكم التاريخ والمستقبل فجزاكم الله خيراً. ونتعهد لكم بالتزام النظام والقانون والسلمية التامة كما عهدتم إخوتكم الصدريين في احتجاجاتهم.

واختتم الصدر التغريدة بالقول، "وكلنا واعٍ وراعٍ ومسؤولون عن ما يحدث في غزة الحبيبة وأنتم أهل للمسؤولية".
رقم : 1093113
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