السيد نصرالله: الشهداء هم الأحياء المستبشرون فهنيئًا للمقاتلين المظلومين

ورحب سماحة السيد نصر الله في الاحتفال التكريمي الذي ينظمه حزب الله للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس بهذا الحضور الكبير والمهيب في احتفال اعتزازنا وافتخارنا بالشهداء كل الشهداء الذين اجتمعنا اليوم في حفل تجديد البيعة لدمائهم.



وتوجه سماحته الى عوائل الشهداء بالتبريك لنيل أعزائهم وأحبائهم هذا الوسام الالهي وقال: أسأل الله أن يتقبل من الجميع.



واضاف السيد نصر الله: يمتد تبريكنا وعزاؤنا إلى كل عوائل الشهداء في كل مكان ارتقى فيه شهداء في معركة طوفان الأقصى التي أصبحت ممتدة في أكثر من جبهة وساحة.



وأضاف سماحته لو أردنا أن نبحث عن معركة كاملة الشرعية من الناحية الانسانية والأخلاقية والدينية لن نجد معركة كمعركة القتال مع هؤلاء الصهاينة المحتلين لفلسطين.