بوتين: الغرب سيفشل في التغلب على الفساد الأوكراني

وأشار بوتين إلى أن الغرب يخطط لتغيير النخب السياسية والاقتصادية في أوكرانيا، لكن ذلك لن يقضي على الفساد وستبقى الأمور على حالها.



وأضاف: "هناك (في أوكرانيا) نال الفساد بالفعل الصفة القانونية. لهذا يحاول الأمريكيون محاربة هذا الفساد ولكن بدون نجاح؟ لا أعتقد أن الأمر سينجح".



وأشار الرئيس الروسي، إلى أن الأمريكيين في أوكرانيا يخططون الآن لتغيير النخب، سواء الاقتصادية أو السياسية، لكن هذا لن يحل المشكلة، و"كل شيء سيبقى كما كان".



وقال: "لكن لا يجوز أن تسير الأمور في بلادنا على هذا المنوال. نعم، هناك مشاكل، لكن يجب علينا التغلب عليها معا ويجب علينا بشكل تدريجي تطبيق المعايير القانونية الروسية في المناطق الجديدة في روسيا". وكمثال على التطبيق التدريجي للإطار القانوني الروسي، ذكر الرئيس بوتين، شبه جزيرة القرم.