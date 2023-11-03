ثلاثٌ وعشرون مسيرة حاشدة تجوب شوارع صنعاء نصرةً لغزة

وفي هذا السياق، خرجت بعد صلاة الجمعة، أكثر من 23 مسيرة حاشدة جابت شوارع وساحات مختلف مديريات العاصمة صنعاء، تضامناً ونصرة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية في قطاع غزة منذ 28 يوماً.



ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واليمنية، مرددين هتافات الغضب المنددة بالجرائم الصهيونية المتواصلة بحق أبناء فلسطين في غزة.



وبارك المحتشدون عمليات القوات المسلحة اليمنية التي استهدفت العمق الصهيوني ردا على المجازر بحق أبناء غزة، ونصرة للشعب الفلسطيني، مؤكدين تطلعهم واستعدادهم للمشاركة الفعلية في معركة التحرر الفلسطينية ودفاعا عن المقدسات الإسلامية.



كما ندد المشاركون في المظاهرات بالتخاذل العربي ومواقف الأنظمة العربية المخزي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى جلهم أطفال ونساء.



ودعت مسيرات العاصمة صنعاء محور المقاومة إلى تصعيد وتكثيف عملياته ضد كيان العدو الصهيوني حتى يتوقف عن جرائمة بحق فلسطين وأبناء غزة.



وانطلقت مسيرات نصرة غزة في ساحة باب اليمن التي احتشد إليها أبناء مديرية صنعاء القديمة.



كما شهد خط المطار، وشارع الإنتربول في حي تونس في مديرية الثورة احتشاد غفيرا في مسيرات نصرة غزة. وخرج أبناء مديرية شعوب في مسيرات إلى الشارع العام جوار جامع الفردوس، وساحة جامع الحافة، وخط المطار بعد صلاة الجمعة نصرة للشعب الفلسطيني.



وفي مديرية الصافية انطلقت المسيرات إلى شارع الـ30 تقاطع شارع تعز. فيما خرج أبناء مديرية آزال في مظاهرات التضامن مع غزة إلى منطقة سائلة الريان، وسوق عكاظ في حي مسيك.



وفي مديرية الوحدة خرجت المسيرات في شارع البليلي جوار مدرسه الكويت، وشارع نواكشوط.



واحتشد أبناء مديرية معين في مسيرات التضامن مع غزة في شارع الرباط، وشارع الـ 60 أمام وزارة الخارجية، ومذبح أمام مكتب النائب العام. فيما خرجت أربع مسيرات بمديرية السبعين في شرق جامع الشعب، وشارع 22 أيار/مايو، وأمام بريد حدة، وشارع 24 أمام مستشفى الدرن.



وفي مديرية بني الحارث خرجت ثلاث مسيرات تضامن مع غزة في شارع البحث، وساحة الجامع الكبير بالروضة، والشارع الرئيسي لحي الحِمى. واحشد أبناء مديرية التحرير إلى ميدان التحرير، وساحة جامع الكبسي بحي الزراعة نصرة لغزة وللشعب الفلسطيني.



وبالتزامن مع مسيرات العاصمة صنعاء خرجت عشرات المسيرات في مختلف المحافظات اليوم الجمعة تضامنا ونصرة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمجازر وحشية بقنابل أمريكية يلقيها كيان العدو الصهيوني على المدنيين في مساكنهم بقطاع غزة.