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الجمعة 3 تشرين الثاني 2023 ساعة 20:41

القسام يدك تل أبيب الكبرى وقاعدة رعيم بالصواريخ

القسام يدك تل أبيب الكبرى وقاعدة رعيم بالصواريخ
كما قصفت كتائب القسام قاعدة “رعيم” العسكرية برشقة صاروخية.

يأتي ذلك في وقت تواصل كتائب القسام خوض ملاحم بطولية والتصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة في أكثر من محور بقطاع غزة.

و حسب "المركز الفلسطيني للاعلام"فيما يلي إليكم متابعة ما يصدر عن الإعلام العسكري لكتائب القسام :

مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات العدو المتوغلة في منطقة العمور شرق خانيونس ويدمرون دبابتين وجرافة بقذائف “الياسين105”

كتائب القسام تقصف قاعدة “رعيم” العسكرية برشقة صاروخية

كتائب القسام تستهدف آلية صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة “الياسين 105”

كتائب القسام تعرض مشاهد من الاشتباكات الضارية التي يخوضها مجاهدوها مع قوات العدو في شوارع بيت حانون وتدميرهم لعدد من الآليات

كتائب القسام تقصف تجمعا للآليات غرب “إيرز” بقذائف هاون من العيار الثقيل

كتائب القسام تستهدف قوة صهيونية متحصنة في مبنى شمال غرب بيت لاهيا بقذائف “TBG”

كتائب القسام تستهدف آلية صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا

مجاهدو القسام يباغتون قوة صهيونية راجلة غرب “إيرز” ويشتبكون معها من مسافة صفر

كتائب القسام تستهدف قوة صهيونية متحصنة في مبنى شمال بيت حانون بخمس (5)
قذائف “TBG” واشتعال النيران في المبنى

كتائب القسام تقنص جنديا صهيونيا شمال بيت حانون

كتائب القسام تستهدف جرافة وناقلة جند بقذيقة RPG وقذيفة الياسين 105 في محور شمال غرب مدينة غزة ليلة أمس

كتائب القسام تدك تحشد الآليات المتوغلة غرب “إيرز” بقذائف الهاون من العيار الثقيل

مجاهدو القسام يستهدفون ثلاث (3) آليات صهيونية في محور شمال غرب غزة بقذائف “الياسين105”

مجاهدو القسام يستهدفون دبابة صهيونية بأربع (4) قذائف (الياسين 105)

مجاهدو القسام يباغتون قوة صهيونية في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا ويجهزون على 4 جنود من مسافة صفر.
رقم : 1093164
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