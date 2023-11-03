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الجمعة 3 تشرين الثاني 2023 ساعة 20:47

بري: إذا أرادت 'إسرائيل' توسيع الاشتباك الى الشمال فنحن جاهزون

بري: إذا أرادت
وقال بري في بيان، إن "قرار التصعيد على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة عند الإسرائيلي، لا في لبنان، فما تقوم به المقاومة على الحدود يأتي في سياق طبيعي لوجود أراض لبنانية محتلة".

وأضاف: "كل العمليات تأتي ضمن قواعد الاشتباك، وفي حال أراد الإسرائيلي توسيع العملية فنحن جاهزون لذلك".

وتابع: "ما يحاول الإسرائيلي القيام به خطير جدا، ومشروعه، الذي يحمله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قديم يهدف اليوم إلى تحقيق التغيير في الشرق الأوسط. لذلك فالمعركة في غزة أساسية وحساسة، أما على الجبهة الجنوبية فالأمور عندهم، والتدهور أمر وارد في هذه المرحلة".
رقم : 1093166
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