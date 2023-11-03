اليمن ينتفض نصرة ل قطاع غزة

خرجت اليوم الجمعة مظاهرات في شمال وجنوب اليمن، استنكارًا لاستمرار جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء قطاع غزة وتأييدًا لفصائل المقاومة الفلسطينية.



وشهدت صنعاء، عقب صلاة الجمعة، عددا من المظاهرات جابت الشوارع الرئيسية في جميع مديريات العاصمة، جدد فيها الآلاف من اليمنيين تضامنهم مع غزة ضد ما تتعرض له من عدوان إسرائيلي متواصل منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.



ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، مرددين هتافات “بالروح بالدم نفديك يا غزة” و”لبيك يا غزة”.



وأدان المحتجون التخاذل العربي والتواطؤ الغربي مع استمرار جرائم الإبادة الجماعية، التي ينفذها الاحتلال بكل وحشية ضد النساء والأطفال والشيوخ دون تمييز، مستنكرين استمرار الحصار على القطاع في حرب موازية لا تقل وحشية عن جرائم دفن الأبرياء تحت الانقاض، مما يؤكد أهمية دور المقاومة.



وخرجت تظاهرات أيضا في مدن عدة بمحافظات ريمة والبيضاء وحجة (شمال وغرب) والضالع وشبوة ولحج والمهرة (جنوب وشرق).



وكانت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الحوثيين، قد أقرت حظر استيراد وتداول منتجات الشركات والعلامات و”الداعمة للكيان الصهيوني”.



وأوضحت الوزارة أن “القرارات تشمل عشرات الوكالات والعلامات التجارية في مجالات الأغذية والمشروبات والمعدات والسيارات وأدوات التجميل والمطهرات للشركات التي تعد شريكة في المجازر الدموية بحق الأطفال والنساء والأبرياء في قطاع غزة” وفق وكالة الأنباء سبأ التابعة للحوثيين.



وكانت الجماعة أعلنت هذا الأسبوع إطلاق دفعتين من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة نحو أهداف إسرائيلية في سياق عمليات مستمرة “نصرة لإخواننا المظلومين في فلسطين” وفق بيان ناطقها العسكري.



ودعت مسيرات العاصمة صنعاء محور المقاومة إلى تصعيد وتكثيف عملياته ضد كيان العدو الصهيوني حتى يتوقف عن جرائمة بحق فلسطين وأبناء غزة.



وانطلقت مسيرات نصرة غزة في ساحة باب اليمن التي احتشد إليها أبناء مديرية صنعاء القديمة.



كما شهد خط المطار، وشارع الإنتربول في حي تونس في مديرية الثورة احتشاد غفيرا في مسيرات نصرة غزة. وخرج أبناء مديرية شعوب في مسيرات إلى الشارع العام جوار جامع الفردوس، وساحة جامع الحافة، وخط المطار بعد صلاة الجمعة نصرة للشعب الفلسطيني.



وفي مديرية الصافية انطلقت المسيرات إلى شارع الـ30 تقاطع شارع تعز. فيما خرج أبناء مديرية آزال في مظاهرات التضامن مع غزة إلى منطقة سائلة الريان، وسوق عكاظ في حي مسيك.



وفي مديرية الوحدة خرجت المسيرات في شارع البليلي جوار مدرسه الكويت، وشارع نواكشوط.



واحتشد أبناء مديرية معين في مسيرات التضامن مع غزة في شارع الرباط، وشارع الـ 60 أمام وزارة الخارجية، ومذبح أمام مكتب النائب العام. فيما خرجت أربع مسيرات بمديرية السبعين في شرق جامع الشعب، وشارع 22 أيار/مايو، وأمام بريد حدة، وشارع 24 أمام مستشفى الدرن.



وفي مديرية بني الحارث خرجت ثلاث مسيرات تضامن مع غزة في شارع البحث، وساحة الجامع الكبير بالروضة، والشارع الرئيسي لحي الحِمى. واحشد أبناء مديرية التحرير إلى ميدان التحرير، وساحة جامع الكبسي بحي الزراعة نصرة لغزة وللشعب الفلسطيني.



وبالتزامن مع مسيرات العاصمة صنعاء خرجت عشرات المسيرات في مختلف المحافظات اليوم الجمعة تضامنا ونصرة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمجازر وحشية بقنابل أمريكية يلقيها كيان العدو الصهيوني على المدنيين في مساكنهم بقطاع غزة.