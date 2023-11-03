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الجمعة 3 تشرين الثاني 2023 ساعة 22:40

هنية: المجازر التي يرتكبها الاحتلال تعبير عن مأزقه

هنية: المجازر التي يرتكبها الاحتلال تعبير عن مأزقه
وقال هنية في تصريح له مساء اليوم الجمعة: إن المجازر التي يقترفها الاحتلال تعبير عن المأزق الذي يمر به الاحتلال وقواته البرية وهي تتلقى ضربات المقاومة المتتالية لقواته البرية والتي تدافع عن أرضنا وتثأر لآلاف الشهداء والجرحى.

وأشار إلى الاستهداف المنظم للمستشفيات والتي كان آخرها استهداف الجرحى والمصابين على بوابة مستشفى الشفاء اليوم بشكل متزامن مع استهداف محيطي مستشفى القدس والمستشفى الإندونيسي.

وقال: هذه الوحشية التي تزامنت مع الزيارة الجديدة لوزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن هي نتاج الضوء الاخضر والغطاء المفتوح الذي تقدمه الولايات المتحدة للاحتلال بهذا المستوى من التحدي لكل القيم الانسانية والقوانين الدولية.

وأكد أن المقاومة ستواصل دفاعها عن شعبنا بكل قوة وتوجه ضرباتها بكل ضراوة ولن يكون للاحتلال مقام على أرضنا.

وأمام مجزرة الجرحى والمشافي، طالب هنية الإخوة في مصر فتح معبر رفح بالكامل وتجاوز أي اعتبارات تحول دون ذلك تكريساً لمسؤوليتها القومية تجاه أشقائهم في القطاع الصامد وإيصال كافة احتياجاته الإنسانية.

ودعا الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى مواصلة التعبير عن غضبهم تجاه هذه الدماء في وجه الصهاينة وحلفائهم، والمطالبة بموقف عربي وإسلامي ودولي يجبر الاحتلال على وقف هذه الجرائم.
رقم : 1093182
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