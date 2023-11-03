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الجمعة 3 تشرين الثاني 2023 ساعة 22:43

الرئيس الكولومبي يستنكر استخدام 'إسرائيل' الفوسفور الأبيض بغزة

الرئيس الكولومبي يستنكر استخدام
وأورد بيترو، في تدوينة على منصة "اكس" الجمعة، مقطع فيديو، وقال معلقا عليه: "القنبلة التي ترونها في الفيديو مصنوعة من الفوسفور الأبيض".

وأضاف: "تلتصق المواد الكيميائية بالجلد وتنفذ إلى العظم. تقتل مع ألم شديد وإسرائيل ألقت هذه (القنبلة)"، مشيرا إلى أن استخدام الفوسفور الأبيض يعتبر "جريمة حرب" بموجب القانون الدولي.

وأردف: "هناك أطفال يلعبون تحت المكان الذي أُلقيت القنبلة عليه يعود للأمم المتحدة".

وتابع: "القانون الدولي ليس كيفيا وجميع الأمم في العالم ملزمة به. ينبغي محاكمة وحبس مجرم الحرب مهما كان دينه وإيديولوجيته وأمته".

و أعلن بيترالأربعاء استدعاء سفير بلاده لدى تل أبيب للتشاور، احتجاجا على ما وصفه بـ"المذبحة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين".

وقال بيترو في منشور على منصة "إكس": "قررت استدعاء سفيرنا في "إسرائيل" للتشاور، إذا لم توقف "إسرائيل" المذبحة بحق الشعب الفلسطيني فلن نتمكن من البقاء هناك".

والثلاثاء، أعلنت بوليفيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، لارتكابها جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة، بحسب الخارجية البوليفية.
رقم : 1093183
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