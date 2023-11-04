الجيش: مسلحون يهاجمون قاعدة للقوات الجوية في وسط باكستان

وجاء في بيان للجيش أن ثلاثة مسلحين قُتلوا قبل دخولهم إلى القاعدة كما تمكنت القوات من محاصرة الثلاثة الآخرين، مضيفا أن الهجوم تسبب في حدوث أضرار بثلاث طائرات على الأرض وصهريج للوقود.



وأكد الجيش أن عملية جارية حاليا لتطهير المنطقة.