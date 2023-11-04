الصفحة الرئيسية
0
السبت 4 تشرين الثاني 2023 ساعة 08:22

الجيش: مسلحون يهاجمون قاعدة للقوات الجوية في وسط باكستان

الجيش: مسلحون يهاجمون قاعدة للقوات الجوية في وسط باكستان
وجاء في بيان للجيش أن ثلاثة مسلحين قُتلوا قبل دخولهم إلى القاعدة كما تمكنت القوات من محاصرة الثلاثة الآخرين، مضيفا أن الهجوم تسبب في حدوث أضرار بثلاث طائرات على الأرض وصهريج للوقود.

وأكد الجيش أن عملية جارية حاليا لتطهير المنطقة.
مصدر : وكالات
رقم : 1093230
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
دخول اليمن علی خط التطورات الفلسطينية... القوة الثالثة للمقاومة تدخل حرب غزة
دخول اليمن علی خط التطورات الفلسطينية... القوة الثالثة للمقاومة تدخل حرب غزة
السيد حسن نصرالله.. غزة ستنتصر
السيد حسن نصرالله.. غزة ستنتصر
4 تشرين الثاني 2023
السيد حسن نصر الله: هذه المعركة فاصلة حاسمة تاريخية وما بعدها ليس كما قبلها على الإطلاق
السيد حسن نصر الله: هذه المعركة فاصلة حاسمة تاريخية وما بعدها ليس كما قبلها على الإطلاق
3 تشرين الثاني 2023
في انتظار الخطاب الفصل
في انتظار الخطاب الفصل
3 تشرين الثاني 2023
حادثة داغستان وقلق الموساد من تكرارها حول العالم
حادثة داغستان وقلق الموساد من تكرارها حول العالم
3 تشرين الثاني 2023
دخول اليمن علی خط التطورات الفلسطينية... القوة الثالثة للمقاومة تدخل حرب غزة
دخول اليمن علی خط التطورات الفلسطينية... القوة الثالثة للمقاومة تدخل حرب غزة
3 تشرين الثاني 2023
كنعاني: تدمير مخيم البريج يظهر عمق الاجرام الصهيوني
كنعاني: تدمير مخيم البريج يظهر عمق الاجرام الصهيوني
3 تشرين الثاني 2023
الرئيس رئيسي يؤكد على المواقف المبدئية لايران بشان فلسطين
الرئيس رئيسي يؤكد على المواقف المبدئية لايران بشان فلسطين
3 تشرين الثاني 2023
قصف الاحتلال المتجدد لمخيم جنين يرفع عدد الشهداء الى أربعة
قصف الاحتلال المتجدد لمخيم جنين يرفع عدد الشهداء الى أربعة
3 تشرين الثاني 2023
قاعدة الاحتلال الأمريكي قرب مطار اربيل تحت النار
قاعدة الاحتلال الأمريكي قرب مطار اربيل تحت النار
3 تشرين الثاني 2023
المقاومة العراقية تقصف هدفاً حيوياً للكيان الصهيوني نصرة لغزة
المقاومة العراقية تقصف هدفاً حيوياً للكيان الصهيوني نصرة لغزة
3 تشرين الثاني 2023
اللواء سلامي: العالم اليوم موحد ضد أميركا أكثر من اي وقت مضى
اللواء سلامي: العالم اليوم موحد ضد أميركا أكثر من اي وقت مضى
2 تشرين الثاني 2023
اختبار مصداقية المجتمع الدولي في مطالبه بحماية حقوق الإنسان
اختبار مصداقية المجتمع الدولي في مطالبه بحماية حقوق الإنسان
2 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
دخول اليمن علی خط التطورات الفلسطينية... القوة الثالثة للمقاومة تدخل حرب غزة
في انتظار الخطاب الفصل
حادثة داغستان وقلق الموساد من تكرارها حول العالم
دخول اليمن علی خط التطورات الفلسطينية... القوة الثالثة للمقاومة تدخل حرب غزة