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السبت 4 تشرين الثاني 2023 ساعة 08:35

رئيسي: على الدول قطع تعاونها وصادراتها مع الكيان الصهيوني المجرم

رئيسي: على الدول قطع تعاونها وصادراتها مع الكيان الصهيوني المجرم
وقال السيد رئيسي في مؤتمره الصحفي في ختام زيارته لمحافظة كردستان غرب ايران مساء الجمعة ردا على سؤال حول تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية بخصوص إنهاء علاقات الدول وصادراتها من الطاقة للكيان الصهيوني: ان مجرد إدانة جرائم الكيان الصهيوني لا تكفي، ويجب على الدول قطع التعاون وتصدير الطاقة إلى هذا الكيان الإجرامي القاتل للأطفال، الذي قتل 10 آلاف فلسطيني، من بينهم 4000 طفل، في الافترة الأخيرة.

واضاف: ان الحكومة الشعبية تتابع تنفيذ توجيهات سماحة قائد الثورة في علاقاتها الدولية.

وفي جانب اخر من حديثه قال رئيس الجمهورية: إن القرارات المصادق عليها في الزيارة الثانية إلى محافظة كردستان ستتحقق بجهود الحكومة وبتعاون القطاعين الخاص والتعاوني والمواطنين.

واضاف: تم خلال الزيارة للمحافظة توقيع مذكرات تفاهم مع شركات كبيرة ذات موارد مالية للاستثمار في كردستان.

وشدد كذلك على ضرورة تنظيم الوضع التجاري والمناطق الحدودية وأضاف: يمكن أن تكون التبادلات الحدودية في المحافظة مفيدة للغاية، ويعد تطوير السياحة والحرف اليدوية والتبادلات الحدودية ثلاثة مجالات يجب التخطيط لها.

وأشار الرئيس رئيسي إلى افتتاح 10 مشاريع لتزويد المياه، بما في ذلك تشغيل السدود وإيصال المياه إلى مناطق مختلفة بالمحافظة.
مصدر : وكالات
رقم : 1093239
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