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السبت 4 تشرين الثاني 2023 ساعة 08:46

مقتل 128 شخصا على الأقل بزلزال قوي هز نيبال

مقتل 128 شخصا على الأقل بزلزال قوي هز نيبال
وقال المركز الوطني لرصد الزلازل في نيبال إن الزلزال وقع عند الساعة 11:47 مساء بالتوقيت المحلي (1802 بتوقيت جرينتش) أمس الجمعة وبلغت قوته 6.4 درجة.

لكن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض قال إن قوة الزلزال بلغت 5.7 درجة في حين قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته عند 5.6 درجة.

وهذا الزلزال هو الأكثر دموية منذ عام 2015 عندما قتل نحو تسعة آلاف شخص جراء زلزالين في الدولة الواقعة بمنطقة الهيمالايا.

وأدى الزلزالان إلى تحويل مدن بأكملها ومعابد عمرها قرون ومواقع تاريخية أخرى إلى أنقاض، ودمرا أكثر من مليون منزل، مما كبد الاقتصاد ستة مليارات دولار.

ويخشى المسؤولون من احتمال ارتفاع عدد القتلى جراء زلزال الجمعة لأنهم لم يتمكنوا من الاتصال بالمنطقة الجبلية القريبة من مركز الزلزال والتي تقع على بعد 500 كيلومتر غربي العاصمة كاتماندو حيث شعر السكان أيضا بهزات.

ويبلغ عدد سكان تلك المنطقة 190 ألف نسمة وتنتشر قراها في التلال النائية.

وقال هاريش شاندرا شارما المسؤول في منطقة جاجاركورت لرويترز عبر الهاتف إن "عدد المصابين قد يصل إلى المئات والوفيات قد ترتفع أيضا".

وقال المتحدث باسم الشرطة إن 92 شخصا قتلوا في جاجاركوت و36 في منطقة روكوم الغربية المجاورة وكلاهما في إقليم كارنالي.

وكان مركز الزلزال في قرية راميداندا.

وقال مكتب رئيس الوزراء بوشبا كمال داهال إن رئيس الوزراء توجه جوا إلى المنطقة في وقت مبكر اليوم مع فريق طبي عسكري من 16 عضوا للإشراف على عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة.

وعبّر داهال في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي عن حزنه العميق للخسائر في الأرواح والممتلكات جراء الزلزال وأمر الأجهزة الأمنية ببدء عمليات الإنقاذ والإغاثة على الفور.
مصدر : وكالات
رقم : 1093243
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